Mfe-Mediaforeurope ha ottenuto il via libera per un nuovo aumento di capitale, in seguito al rilancio dell’offerta pubblica di acquisto (Opa) sul broadcaster tedesco ProsiebenSat.1 Media SE. L’assemblea straordinaria degli azionisti ha infatti approvato la modifica dello statuto sociale per aumentare l’ammontare del capitale sociale autorizzato.

Secondo quanto illustrato nel documento illustrativo del consiglio di amministrazione di Mfe, l’incremento di capitale riguarda esclusivamente le azioni ordinarie di categoria ‘A’ della società e porta il capitale sociale autorizzato complessivo a 191.676.622,14 euro. Questa decisione è strettamente correlata all’operazione su Prosieben, di cui Mfe detiene già una partecipazione di poco superiore al 30% diventandone il principale azionista, e che ha deciso di aumentare il prezzo offerto con l’ultima proposta presentata lo scorso lunedì.

L’assemblea ha anche conferito al consiglio di amministrazione il mandato di emettere nuove azioni ordinarie di categoria ‘A’ entro i limiti del nuovo capitale autorizzato. Queste azioni saranno utilizzate principalmente in relazione a operazioni di reverse accelerated bookbuilding, compravendite a blocchi o transazioni analoghe riguardanti le azioni di ProsiebenSat.1 Media SE, qualora tali operazioni si realizzassero al di fuori dell’Opa annunciata da Mfe il 26 marzo 2025.

In tale contesto, è previsto il possibile esercizio di esclusioni o limitazioni del diritto di opzione spettante agli azionisti di Mfe, a fronte di tali operazioni esterne all’offerta pubblica.