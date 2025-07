Il gruppo Lufthansa ha registrato nel secondo trimestre un aumento del fatturato del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 10,3 miliardi di euro. Il risultato netto consolidato, con una partecipazione del 41% in Ita Airways, è salito a 1,01 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 469 milioni ottenuti nello stesso trimestre del 2024.

L’utile operativo rettificato (Ebit) si è attestato a 871 milioni di euro, in crescita rispetto ai 686 milioni del secondo trimestre dell’anno scorso. Il miglioramento dei risultati è attribuibile principalmente all’espansione del 4% del programma voli nel settore passeggeri, al risultato positivo dell’investimento in Ita Airways di 91 milioni di euro, in parte influenzato dagli effetti valutari, e al raddoppio dei ricavi operativi nel segmento logistico.

Il presidente e amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, ha commentato:

“È incoraggiante che il nostro investimento in Ita Airways stia già contribuendo in modo significativo al successo finanziario del gruppo.”

Durante il trimestre, il margine operativo è migliorato di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nella prima metà del 2025, più di 61 milioni di passeggeri hanno scelto le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, con un incremento del 2% rispetto al 2024. Solo nel secondo trimestre, i passeggeri trasportati sono stati circa 37 milioni, in aumento rispetto ai 35,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante una crescita del 4% nella capacità di posti a sedere, il coefficiente di riempimento si è mantenuto stabile all’82%. Questo indicatore evidenzia un’efficiente gestione della capacità, in un contesto di crescita della domanda passeggeri.

Nonostante le persistenti incertezze a livello globale, il gruppo Lufthansa conferma le proprie stime per l’intero 2025, prevedendo un utile operativo nettamente superiore a quello dell’anno precedente, stimato intorno a 1,6 miliardi di euro, e un aumento della capacità operativa pari a circa il 4%.