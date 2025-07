Un’esplosione di colori, volti e sapori incarna lo spirito inclusivo, festoso e cosmopolita di Gusti di Frontiera, che nel 2025 celebra la sua ventesima edizione a Gorizia, dal 25 al 28 settembre. Il nuovo visual, dominato da un titolo in rosso intenso, esalta la socialità tipica dell’evento: persone di ogni età e provenienza, unite dalla passione comune per il cibo.

Piatti iconici provenienti da tutto il mondo rappresentano il cibo come un linguaggio universale, mentre elementi simbolici del territorio — come il castello, il campanile e il ponte di Salcano — sottolineano l’identità locale in un dialogo aperto con il panorama internazionale. Non manca neanche un tributo a Go! 2025 — Capitale Europea della Cultura — con un richiamo alla piazza Transalpina, fulcro della dimensione transfrontaliera di Gorizia.

Gusti di Frontiera è stato presentato durante una conferenza stampa alla quale ha partecipato il sindaco Rodolfo Ziberna. Ad accompagnarlo, nella veste simbolo della natura transfrontaliera di questa edizione, c’erano anche il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel, e la direttrice del Gect, Romina Kocina. L’evento si preannuncia da record, con oltre 400 stand distribuiti in 17 borghi tematici che trasformeranno Gorizia in un autentico mosaico gastronomico globale.

Il percorso parte da Gusti in Piazza, nella suggestiva piazza Sant’Antonio, per poi snodarsi tra le tradizioni regionali e i sapori internazionali. Il Borgo Friuli Venezia Giulia in piazza Cavour e via Crispi accolgono le associazioni locali che propongono specialità autoctone, mentre il Borgo Italia, con corso Italia e corso Verdi, celebra la ricchezza e la varietà della cucina nazionale.

L’energia vibrante del Borgo Latino Americano anima piazza Municipio; il Borgo Europa raccoglie le culture di Austria, Francia, Europa Centrale, Slovenia e Balcani. Tra le novità figura il rinnovato Borgo Nord Europa situato in piazza della Vittoria, che ospita lo stand di PromoTurismoFVG.

Il festival riserva ampio spazio alle tendenze alimentari emergenti: il Borgo Truck Food in via Oberdan e la nuova area vegetariana e vegana in corso Verdi rispondono alle esigenze alimentari contemporanee. Inoltre, la cucina di Africa, Australia e Oriente trova spazio in un’inedita area multiculturale. Completano l’offerta il Borgo Americhe in via Cadorna, il Mercatino di Gusti in via Rismondo, dove sono disponibili prodotti tipici e artigianali, e il Salotto del Gusto, vero e proprio palcoscenico delle eccellenze locali e transfrontaliere.

Novità assoluta di questa edizione è l’espansione della manifestazione fino a piazza Transalpina, che ospiterà per la prima volta “Gusti senza Frontiere”, un villaggio enogastronomico simbolo dello spirito senza confini e del ruolo di Gorizia come Capitale Europea della Cultura.