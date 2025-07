Excellera Advisory Group, il principale attore italiano nella consulenza per i corporate affairs, si è affermato come il secondo player in EMEA per numero di operazioni seguite nei primi sei mesi dell’anno, con 83 deal accreditati. A livello globale, il gruppo si posiziona al quinto posto nel mondo con 86 operazioni, per un controvalore complessivo di circa 57 miliardi di dollari. I dati emergono dalle autorevoli classifiche pubblicate da Mergermarket, punto di riferimento per l’intelligence finanziaria e il monitoraggio delle operazioni di M&A.

Il Contributo dei Leader Italiani

Questo notevole risultato è stato reso possibile dal contributo di Barabino & Partners e Community, le due maggiori società di comunicazione italiane, che fanno parte di Excellera Advisory Group insieme a Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., Excellera Intelligence, IP Excellera, Public Affairs Advisors e Value Relations. Oltre ad aver raggiunto posizioni di rilievo nelle classifiche globali, Barabino & Partners e Community hanno mantenuto le prime due posizioni per numero di operazioni comunicate in Italia.

La Vision del CEO Paolo Zanetto

Paolo Zanetto, CEO di Excellera Advisory Group, ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, che rafforzano ulteriormente la nostra posizione di leadership nel panorama internazionale della consulenza nei corporate affairs. Il posizionamento di Excellera al secondo posto in EMEA e al quinto a livello globale è frutto del grande lavoro di Barabino & Partners e Community, due fiori all’occhiello del nostro Gruppo, che si distinguono anche per la loro expertise nella comunicazione finanziaria essendo protagonisti di alcune delle operazioni più significative del settore. Con il continuo sviluppo di Excellera, come dimostra la recente acquisizione in Medio Oriente, saremo in grado di supportare sempre più i nostri clienti nelle sfide globali, garantendo soluzioni strategiche sempre più integrate e specializzate.”