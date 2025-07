Michele Emiliano, governatore della Regione, e il ministro Adolfo Urso si sono sentiti lunedì sera, pochi minuti dopo le dimissioni del sindaco Bitetti. Hanno confermato l’appuntamento previsto per il giorno successivo a Roma, dove discuteranno dell’accordo di programma relativo a Taranto: da un lato il ministero, dall’altro la Regione e gli enti locali, anche senza la partecipazione diretta del comune di Taranto.

Ieri Emiliano ha evitato ulteriori commenti, limitandosi a dire: «Siamo ad un passo dalla firma e anche a un passo dal fallimento del negoziato. Si tratta di una trattativa, ogni risultato è possibile». Non ha voluto esprimere giudizi su Bitetti, né avanzare previsioni o speranze.

Il governatore mantiene il silenzio, ma all’interno degli uffici di vertice della Regione si è consolidata una doppia riflessione sul caso di Taranto, di natura economica e politica.

In primo luogo, ci si domanda se la possibile realizzazione di uno stabilimento moderno e decarbonizzato a Taranto possa risultare sgradita a diversi concorrenti industriali, che potrebbero aver attivato iniziative per ostacolare la conclusione dell’accordo di programma. Questo strumento è fondamentale per integrare la decarbonizzazione dello stabilimento nell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) già concessa, che permette ancora la produzione di acciaio con il tradizionale metodo a carbone per i prossimi 12 anni.

Le proteste in corso a Taranto sarebbero dunque state in qualche modo «alimentate». Tuttavia, non si tratta di una manovra orchestrata da qualche imprenditore con propri emissari, bensì di una diffusione di informazioni imprecise, interpretazioni esagerate e ragionamenti ingannevoli.

I sospetti su Elly Schlein

Il secondo sospetto riguarda la sfera politica, in particolare il Partito Democratico e i suoi possibili alleati. In Regione si interrogano sul motivo per cui la segretaria dem Elly Schlein – pur sostenendo ufficialmente il processo di decarbonizzazione dell’ex Ilva – non abbia mai preso posizione pubblicamente sulla questione.

Anche nella giornata di ieri sono intervenuti altri esponenti del partito, come l’ex ministro Andrea Orlando e il responsabile economico Antonio Misiani, ma Schlein è rimasta in silenzio.

Questa riservatezza potrebbe essere spiegata anche dal parallelo silenzio di altri leader nazionali dell’area di centrosinistra, dove quasi nessuno si è espresso apertamente, in particolare il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Elly Schlein ha sostenuto il piano del governo Draghi, che prevedeva di finanziare con un miliardo del PNRR la decarbonizzazione del settore siderurgico. Secondo alcune fonti, Schlein evita di rilasciare dichiarazioni pubbliche per non compromettere i rapporti con gli altri leader del centrosinistra, con i quali intende costruire una coalizione in vista delle elezioni politiche del 2027.

In questo contesto, si ricordano le parole di Emiliano pronunciate il 9 giugno, giorno dell’elezione di Bitetti: «Si vedrà qui a Taranto se ci sarà la coalizione in grado di governare il Paese». L’allusione era alla chiara vittoria di Bitetti, che aveva il sostegno dei 5 Stelle, anche senza un apparente apparentamento formale al secondo turno delle elezioni comunali.

Tuttavia, secondo i collaboratori più fidati di Emiliano, sembra emergere una frattura nel centrosinistra, con un possibile boicottaggio di Schlein da parte delle figure di spicco dello stesso schieramento. Ci si interroga sul perché un dossier di tale rilievo – con rilevanza nazionale ed europea – venga affidato unicamente alla gestione della Regione, della provincia di Taranto e dei comuni di Taranto e Statte.

Massima prudenza in vista del negoziato

Domani si conoscerà l’esito del negoziato. Come anticipato, Emiliano si dichiara pronto anche ad un possibile insuccesso. Tuttavia, in Regione si sottolinea come sarebbe paradossale perdere la gestione degli impianti per il preridotto (Dri) a favore di località come Genova o Gioia Tauro, proprio ora che si sta avviando un processo produttivo orientato alla decarbonizzazione.

Questo spostamento significherebbe rinunciare a impianti e forza lavoro, proprio dopo decenni in cui la fabbrica, pur inquinante, è stata sostenuta con grande impegno. L’ultima considerazione rappresenta un invito a procedere con estrema cautela.

Il ministro ha manifestato apertura al confronto sull’accordo di programma, ma mantiene in mano l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Grazie a questa, potrebbe autorizzare l’esercizio del siderurgico a carbone per altri 12 anni, un risultato che sarebbe il peggiore per il negoziato.