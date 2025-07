La Provincia di Bolzano ha siglato un’intesa con le banche locali Raiffeisen, Cassa di Risparmio di Bolzano e Volksbank per offrire mutui a tasso agevolato inferiori all’1%, favorendo così l’accesso alla casa per giovani under 36 e famiglie. Questa misura rappresenta un elemento centrale della riforma «Abitare 2025», che introduce novità significative sul modello «Risparmio casa». Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° settembre prossimo, mentre sono ancora in corso trattative con l’ordine dei notai con l’obiettivo di ridurre i costi accessori legati all’acquisto della casa.

Dal 20 giugno 2025 la riforma «Abitare» è stata ufficialmente adottata in Alto Adige, con alcuni provvedimenti già applicabili immediatamente e altri che saranno messi in atto attraverso successive disposizioni attuative. Ulli Mair, assessora provinciale all’Edilizia abitativa che ha collaborato alla stesura della riforma con gli assessori Peter Brunner (Sviluppo del territorio) e Luis Walcher (Agricoltura e Turismo), ha dichiarato in conferenza stampa a Palazzo Widmann a Bolzano:

«Sono soddisfatta che la riforma sia entrata in vigore così rapidamente, a sole due settimane dal via libera del Consiglio provinciale. Finalmente è chiara la direzione per un ampio pacchetto di misure che puntano a creare e garantire abitazioni a prezzi accessibili per la popolazione locale, le quali saranno attuate passo dopo passo per diventare pienamente operative».

Principali novità della riforma

La riforma introduce miglioramenti rilevanti anche per i cittadini che hanno già presentato una domanda di edilizia agevolata: tutte le richieste inoltrate prima dell’entrata in vigore della normativa e per le quali non è ancora stato concesso alcun contributo potranno beneficiare di procedure semplificate. In particolare, non saranno più richiesti alcuni prerequisiti come le dimensioni minime dell’appartamento o il patrimonio dei genitori del richiedente, agevolando così l’accesso. Rimane invece valido il vincolo sociale di dieci anni che impone l’obbligo di destinare l’immobile alla popolazione locale.

Per le domande presentate dal 20 giugno 2025 le condizioni diventano ancora più stringenti: il vincolo sociale sarà esteso a 20 anni, garantendo che l’abitazione sia riservata ai residenti per un lungo periodo e non possa essere liberamente venduta o destinata ad altri usi. Anche i terreni edificabili saranno soggetti a un vincolo sociale, ma di durata trentennale. Inoltre, la normativa stabilisce che le abitazioni rimangano vincolate esclusivamente ai residenti in Alto Adige.

Con l’attuazione della riforma è stato introdotto un nuovo modello per l’edilizia abitativa di utilità sociale. Le linee guida per i contributi a sostegno di questo modello saranno adottate a breve dalla Giunta provinciale. Contemporaneamente, entrerà in vigore il nuovo regolamento dedicato al recupero convenzionato degli immobili esistenti, volto a incentivare il riutilizzo e l’adeguamento del patrimonio edilizio già presente sul territorio.