Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, ha espresso soddisfazione per l’approvazione della riforma dedicata ai poteri speciali della città. Ha definito questo intervento come una modifica fondamentale, attesa da anni, che mira a dotare Roma di un assetto normativo adeguato alle funzioni di una grande metropoli e di un centro di rilievo mondiale come la capitale della cristianità.

Il primo cittadino ha spiegato come Roma necessiti di una maggiore autonomia sotto il profilo amministrativo, finanziario e, in alcuni casi, anche legislativo. Ha sottolineato l’importanza di un testo positivo per il futuro della città, frutto di un lavoro condiviso a cui il governo ha contribuito e che ora auspica venga approvato dal parlamento insieme a una legge ordinaria, elaborata con lo stesso spirito collaborativo.

Roberto Gualtieri ha evidenziato:

«Il nostro auspicio è che questo testo possa essere adottato entro la fine della legislatura».

Entrando nel merito dei poteri che la riforma conferirebbe a Roma Capitale, il sindaco ha spiegato che l’amministrazione otterrà competenze legislative in settori prioritari quali il turismo, la cultura, il commercio e l’urbanistica.

Inoltre, ha rimarcato l’importanza di acquisire una maggiore autonomia finanziaria e amministrativa, fondamentale per consentire alla città di gestire e potenziare i servizi destinati ai cittadini in maniera più efficiente e puntuale.

Roberto Gualtieri ha concluso:

«Tutto questo richiede risorse adeguate: sarà un percorso impegnativo ma essenziale, perché l’autonomia e i poteri devono necessariamente accompagnarsi a un adeguato supporto economico».