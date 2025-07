Il dibattito è stato aperto durante il question time da Gian Antonio Girelli (Partito Democratico) e Fabrizio Benzoni (Azione), seguito dall’interrogazione parlamentare di Tino Magni (Alleanza Verdi Sinistra).

Fabrizio Benzoni ha dichiarato alla Camera:

“Operazioni come quella di Iveco non possono passare inosservate, il governo deve assumersi la responsabilità politica di riferire in Parlamento su quanto sta avvenendo.”

Ha poi aggiunto:

“Se il ministro Urso non era a conoscenza dell’operazione, sarebbe un fatto gravissimo. Se invece era informato e non ha imposto alcuna condizione per tutelare Iveco, è ugualmente preoccupante. Qui non si trattano solo i 14.000 lavoratori impiegati presso Iveco, ma un’intera filiera produttiva.”

Anche per Gian Antonio Girelli è motivo di allarme “l’incapacità del Governo di assumere un ruolo autorevole in questa vicenda”. Ha sottolineato la mancanza di una visione strategica e l’insufficiente intervento per salvaguardare un asset industriale fondamentale nel settore automotive nazionale.

Tino Magni ha dichiarato:

“Questa operazione mette a rischio il futuro occupazionale di 14.000 dipendenti italiani e gli stabilimenti di Bolzano, Brescia e Torino. Il governo, che si definisce dei patrioti, deve impegnarsi per tutelare i livelli occupazionali, garantire la produzione all’interno degli impianti italiani e preservare l’italianità dell’intero gruppo.”

Nel frattempo, esponenti parlamentari di Fratelli d’Italia provenienti dalla provincia di Brescia hanno manifestato…

Si tratta di un’operazione commerciale tra privati che il Governo non può influenzare, ha dichiarato il senatore Gianpietro Maffoni. Tuttavia, il ministro Urso sta seguendo la situazione con impegno e serietà. L’intero percorso di cessione sarà attentamente monitorato per garantire la massima tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio industriale, compresa la salvaguardia della filiera produttiva e dei livelli occupazionali.

Per quanto riguarda Iveco Defence, inoltre, Giangiacomo Calovini ha precisato che è stata ceduta a Leonardo, assicurando che il settore militare rimarrà sotto controllo italiano, una decisione considerata strategica per la sicurezza nazionale.