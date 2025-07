Cassa Depositi e Prestiti (nella foto, il Vice Direttore Generale e Direttore Investimenti, Persone, Trasformazione e Relazioni Esterne Fabio Barchiesi) ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati positivi, in linea con l’avvio del Piano Strategico 2025-2027.

Ottima Performance Finanziaria

L’utile netto di CDP ha superato gli 1,9 miliardi di euro, registrando un aumento dell’8% rispetto agli 1,8 miliardi dello stesso periodo del 2024. Questo incremento è dovuto principalmente al maggior contributo dei dividendi delle partecipate e delle Società del Gruppo. L’utile netto consolidato si attesta a 3,3 miliardi di euro, in linea con il primo semestre dell’anno precedente.

Impegno di Risorse e Investimenti in Crescita

Nei primi sei mesi del 2025, il Gruppo CDP ha impegnato risorse per 15,8 miliardi di euro, un dato sostanzialmente in linea con i 15,9 miliardi del primo semestre 2024. Questi interventi rientrano nelle quattro priorità del Piano Strategico: competitività del Paese, coesione sociale e territoriale, sicurezza economica e “Just Transition”.

Gli investimenti sostenuti sono cresciuti del 2%, raggiungendo i 41,6 miliardi di euro (rispetto ai 40,7 miliardi del primo semestre 2024). Questo ha generato un effetto leva di 2,6 volte le risorse impegnate, superando le previsioni del Piano (2,1 volte nel triennio), anche grazie all’attrazione di capitali addizionali.

Crediti e Raccolta in Aumento

Il totale dei crediti di CDP SpA a favore di Pubblica Amministrazione, Imprese, Infrastrutture e Cooperazione internazionale ammonta a 128 miliardi di euro, con una crescita del 2% rispetto ai 126 miliardi di fine 2024. Questo indica una performance superiore alla media del mercato italiano.

La raccolta complessiva di CDP SpA è pari a 356 miliardi di euro. Di questi, 291 miliardi provengono dal risparmio postale, in lieve crescita dello 0,4% rispetto a fine 2024. La raccolta obbligazionaria ha visto un aumento significativo del 9%, attestandosi a 22 miliardi di euro rispetto ai 20 miliardi di fine 2024, grazie anche a nuove emissioni sul fronte retail.

Innovazione e Sostenibilità al Centro

Il semestre ha visto l’implementazione di importanti novità previste dal Piano Strategico 2025-2027. Tra queste, l’ampliamento del ruolo di CDP a favore delle imprese di minori dimensioni, con l’avvio di nuove operazioni di finanziamento diretto. È stato potenziato il supporto alle Pubbliche Amministrazioni con il lancio di nuovi strumenti per l’utilizzo dei fondi europei e l’emissione del secondo Green Bond di CDP, il primo in Europa con rendicontazione basata su tecnologia blockchain.

Nel primo semestre del 2025, CDP ha rafforzato il proprio impegno in ambito ESG (Environmental, Social e Governance). Circa 1,8 miliardi di euro sono stati destinati al supporto delle PMI, e circa 500 milioni di euro all’edilizia sociale, in particolare nel settore scolastico e universitario. Circa 1 miliardo di euro è stato impegnato per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

IProspettive Future

CDP continua a rafforzare la sua posizione strategica, sostenendo grandi gruppi industriali come Nexi, Saipem e Italgas, e consolidando la sua rilevanza in Europa attraverso l’aumento delle risorse InvestEU e il rafforzamento dei rapporti con i partner europei. L’accelerazione dell’azione per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, con l’avvio dell’operatività del “Plafond Africa”, sottolinea l’impegno di CDP a livello globale.