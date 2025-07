Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiarito il sostegno al candidato governatore del Partito Democratico nelle Marche, Gian Mario Spacca Ricci, nonostante il recente interrogatorio di garanzia. In vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, il leader pentastellato ha deciso di confermare il supporto, ma con alcuni importanti paletti.

Giuseppe Conte ha esordito affermando che non ci sono motivi validi per chiedere a Ricci di ritirarsi dalla candidatura. Questa decisione arriva dopo un’attenta fase di riflessione e rappresenta un segnale forte, soprattutto in un contesto dove il rispetto della legalità e dell’etica pubblica sono stati ribaditi come principi irrinunciabili.

Il sostegno è motivato anche dalla necessità di non creare «un pericoloso precedente» che potrebbe tradursi in generalizzazioni affrettate. Conte ha sottolineato:

«La presunzione di innocenza e il diritto a un giusto processo rappresentano diritti fondamentali, sia per le persone comuni sia per chi ricopre ruoli politici. È fondamentale distinguere tra responsabilità politica e responsabilità penale.»

Un riconoscimento è stato rivolto anche al Partito Democratico per la sua prudenza nel non aver alimentato polemiche riguardo a una presunta «giustizia a orologeria», e allo stesso Ricci per la trasparenza dimostrata durante l’interrogatorio, dove ha scelto di collaborare e rispondere senza avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tuttavia, il sostegno del Movimento non è incondizionato. Conte ha chiarito che, qualora emergessero nuovi fatti rilevanti, il partito si riserverà di prendere le opportune decisioni. È stata inoltre annunciata la richiesta a Ricci di adottare un protocollo di legalità, strumento che garantirà comportamenti trasparenti e conformi alle norme durante tutta la campagna elettorale e, auspicabilmente, nell’attività governativa futura.

Riguardo alle altre regioni in vista delle prossime elezioni, il leader pentastellato ha tenuto un profilo più prudente, sostenendo di non poter assicurare un’intesa analoga con le coalizioni del centrosinistra, lasciando aperta la possibilità di diverse strategie e alleanze a seconda delle circostanze locali.

La sfida nelle Marche rappresenta una delle più significative per il centrosinistra, che punta a conquistare la presidenza della Regione ancora amministrata dal centrodestra, mettendo in evidenza la centralità politica di questa tornata elettorale per il governo e i partiti coinvolti.