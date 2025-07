Carla Zambelli è stata condannata a dieci anni di reclusione per hackeraggio ai danni del sistema giudiziario brasiliano, ma si definisce una «perseguitata politica». Nota per le sue posizioni anti-abortiste e monarchiche, è stata abbandonata anche dall’ex presidente Jair Bolsonaro, che per anni l’ha considerata una figura chiave al suo fianco.

Esponente di punta del Partito Liberale e una delle deputate più votate nel 2022, Zambelli ha visto il proprio mandato revocato dal Tribunale Elettorale di San Paolo ed è attualmente sottoposta a procedimento di impeachment. Per sfuggire all’arresto in Brasile, dopo la condanna a maggio per aver hackerato il sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia, si è rifugiata prima a Miami e poi in Italia, paese di cui ha la cittadinanza per discendenza paterna.

Figura della destra populista e radicale, la 44enne si distingue per un linguaggio diretto e per uno stile deciso. Nata il 3 luglio 1980 a Ribeirão Preto, nello stato di San Paolo, nel 2015 ha fondato il movimento «Nas Ruas», guidando le manifestazioni che chiedevano l’impeachment dell’allora presidente Dilma Rousseff. Tre anni più tardi è stata eletta deputata federale per l’area di San Paolo.

Convinta monarchica in una repubblica consolidata come quella brasiliana, appassionata di armi e sposata con un agente delle forze speciali della polizia brasiliana che l’ha seguita in Italia, Zambelli è stata per anni una fedele alleata del clan Bolsonaro.

È stata particolarmente attiva sui social media e nelle campagne contro l’aborto, promuovendo la difesa della «famiglia tradizionale». Diverse volte denunciata per diffamazione nei confronti dei suoi avversari politici, ha condiviso e promosso teorie complottiste sul vaccino anti Covid-19, spesso in connessione con Michelle Bolsonaro, moglie dell’ex presidente.

Nel 2022 è diventata protagonista di un video virale sui social, che ritraeva…

Mentre brandiva un’arma inseguendo per le strade di San Paolo e fino all’interno di un bar un giornalista che, secondo lei, la stava molestando, Carla Zambelli si è trovata al centro di una controversia che ha segnato profondamente la sua carriera politica.

Durante la sua campagna elettorale per la presidenza, Jair Bolsonaro si allontanò rapidamente da lei, anche per non perdere l’appoggio dell’ala centrista del suo partito. Dopo la sconfitta elettorale, Bolsonaro arrivò ad accusarla di aver favorito la vittoria del suo sfidante di sinistra, l’attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro dichiarò:

«Quell’immagine di Carla Zambelli, il modo in cui è stata utilizzata, mentre inseguiva quel tizio… Molti pensavano: “Guarda, Bolsonaro difende le armi”. Ci ha tolto il mandato».

Da parte sua, Zambelli si è detta «addolorata» per queste affermazioni, ma ha continuato a lavorare dietro le quinte a sostegno dell’ex presidente.

Le accuse della Corte Suprema brasiliana

Alexander de Moraes, giudice che conduce il processo per tentato golpe contro Bolsonaro e bersaglio delle sanzioni imposte da Donald Trump, ha anche aperto un’indagine contro Zambelli. Le accuse rivolte alla deputata sono precise e documentate.

I cinque giudici della prima sezione della Corte Suprema brasiliana, all’unanimità, hanno riconosciuto Carla Zambelli colpevole di essere l’«autrice intellettuale» di un attacco informatico mirato a screditare il sistema giudiziario e ad alimentare atti antidemocratici nel Paese, alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2022.

La sentenza impone anche a Zambelli il pagamento di una multa pari a due milioni di reais (circa 315.000 euro) per danni morali collettivi, da versare insieme all’hacker Walter Delgatti, reo confesso dell’attacco.

La richiesta di asilo politico in Italia

Oggi Carla Zambelli chiede asilo politico in Italia. Motiva la sua richiesta con problemi di salute: soffre infatti di depressione, della sindrome di Ehlers-Danlos e della sindrome ipercinetica posturale ortostatica.

Allo stesso tempo, Zambelli intende seguire dall’estero l’esempio di Eduardo Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, che si è trasferito negli Stati Uniti e ha convinto la Casa Bianca ad adottare varie misure sanzionatorie contro il giudice De Moraes.

Donald Trump, inoltre, è andato oltre le aspettative del clan Bolsonaro imponendo al Brasile dazi doganali del 50%, i più alti del mondo. Questa situazione ha spinto l’attuale presidente Lula, al culmine del suo consenso, a denunciare apertamente i «traditori della patria».

Tra i nomi indicati come responsabili di questa situazione difficilissima figurerebbe certamente anche quello di Carla Zambelli.