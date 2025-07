Alfaparf Milano, multinazionale italiana della cosmetica professionale, ha acquisito il 100% di Xanitalia, azienda con sede a Pesaro attiva nella produzione e distribuzione di cerette e prodotti per l’estetica professionale. L’operazione, siglata a inizio luglio, rappresenta una tappa significativa nel piano strategico di Alfaparf Milano, volto all’ampliamento in settori complementari all’haircare e alla costruzione di un’offerta sempre più integrata e multispecialistica.

Xanitalia: Un Partner Globale con Oltre 40 Anni di Storia

Fondata da Franco Signoretti oltre 40 anni fa, Xanitalia è oggi presente in oltre 90 Paesi, ha chiuso il 2024 con oltre 36 milioni di euro di ricavi, e conta oltre 120 dipendenti. L’integrazione avverrà nel segno della complementarità: Xanitalia manterrà l’attenzione verso clienti, collaboratori e fornitori che ne ha contraddistinto il percorso, entrando in una realtà strutturata in grado di valorizzarne il know-how e la visione internazionale.

Le Dichiarazioni di Attilio Brambilla, Vice President di Alfaparf Milano

“Con l’ingresso di Xanitalia, rafforziamo ulteriormente la presenza di Alfaparf Milano nel settore della bellezza professionale” – dichiara Attilio Brambilla, Vice President di Alfaparf Milano – “Dalle nostre origini nel Nord Italia negli anni ‘90, quando abbiamo esteso la presenza internazionale, abbiamo costruito un gruppo indipendente, integrato e attento all’innovazione. Oggi operiamo in 120 Paesi, con 9 stabilimenti e 35 filiali, e ci confermiamo come la prima beauty company a capitale italiano nel canale professionale. Questa operazione ci consente di offrire risposte ancora più specialistiche al mercato, rafforzare la rete commerciale e mettere a disposizione di clienti e partner l’esperienza internazionale che da sempre ci contraddistingue.”

“L’acquisizione di Xanitalia consolida la nostra strategia nel mondo dell’estetica, in particolare nel segmento epilazione, dove puntiamo a diventare un riferimento globale” – prosegue Brambilla – “Dopo l’ingresso in Alfaparf Milano dei brand brasiliani Depil Bella e Raavi, con cui abbiamo esteso la nostra presenza nella depilazione e nella dermocosmesi, con Xanitalia rafforziamo anche la componente private label del nostro business, ambito in cui vantiamo una lunga esperienza grazie a progetti internazionali nei settori colorazione e haircare. Potremo così ampliare in modo strutturato la nostra offerta in un mercato in continua evoluzione.”