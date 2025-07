Gli aeroporti di Firenze e Pisa hanno tagliato un traguardo storico a giugno, superando per la prima volta la soglia del milione di passeggeri in un solo mese. Con un totale di circa 1,02 milioni di passeggeri gestiti, il sistema aeroportuale toscano ha registrato una crescita significativa del 7,1% rispetto a giugno 2024. Questo notevole incremento è stato trainato sia dal traffico internazionale, in aumento del 7,4%, sia da quello nazionale, che ha visto una crescita del 5,1%.

Semestre d’Oro per il Traffico Aereo Toscano

I primi sei mesi del 2025 si chiudono con un bilancio estremamente positivo: gli scali toscani hanno accolto oltre 4,5 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 9,7% rispetto al primo semestre del 2024 e stabilendo un nuovo record assoluto per il periodo. Questi numeri confermano la vitalità del settore turistico e dei trasporti nella regione.

Firenze: Un Giugno Mai Così Vivace

L’Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” ha contribuito in modo significativo a questo successo, gestendo oltre 390 mila passeggeri nel solo mese di giugno, con una crescita del 9,4%. Questo risultato rappresenta il miglior giugno di sempre per lo scalo fiorentino. Da evidenziare anche un picco di traffico giornaliero registrato il 15 giugno, con circa 14.900 passeggeri. Il traffico internazionale ha mostrato un’accelerazione marcata (+12,9%), compensando una lieve flessione del segmento nazionale (-10,2%). Le principali destinazioni che hanno animato l’aeroporto di Firenze sono state, nell’ordine, Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Il primo semestre 2025 si è chiuso per lo scalo fiorentino con un nuovo record di oltre 1,8 milioni di passeggeri, in aumento del 9,2%.

Pisa: Oltre i 600 Mila per la Prima Volta

Anche l’Aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” ha festeggiato un giugno da record, chiudendo il mese con circa 630 mila passeggeri, in crescita del 5,7%. Per la prima volta, lo scalo pisano ha superato la soglia dei 600 mila passeggeri in un singolo mese di giugno. Il 28 giugno ha visto una giornata da primato, con un picco di circa 26.200 passeggeri. Entrambe le componenti di traffico hanno mostrato un andamento positivo: il nazionale è cresciuto del 10,9%, mentre l’internazionale del 3,8%. Le rotte più frequentate da Pisa sono state Londra, Tirana, Palermo, Catania e Parigi. Da inizio anno, il totale passeggeri per l’aeroporto di Pisa ha stabilito un nuovo record di circa 2,73 milioni, con un incremento del 10,0% rispetto ai primi sei mesi del 2024.