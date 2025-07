(di Katherine Puce) Tra i settori emergenti degli ultimi anni, spicca una nuova forma di economia basata sulla creazione di contenuti da parte di singoli creatori che si cimentano con creatività e completa autonomia nel proporre progetti, format e pubblicazioni digitali di vario tipo. Ovviamente, tutto è monetizzabile e pone le basi della “creator economy” o Passion Economy, come fonte di guadagno oggi utilizzata da milioni di persone che puntano a diventare podcaster, youtuber, streamer o, in generale, influencer nei settori più disparati. Dal gaming alla bellezza personale, quello che era uno spazio del web riservato ai temerari è oggi un’industria ben più grande, che l’economia non può ignorare. Anzi, per aziende grandi e piccole questo spazio sul web è diventato ciò che un tempo era la TV. Ovvero un mezzo per sponsorizzarsi e varcare confini un tempo inimmaginabili.

Dalla passione al mercato

Secondo quanto riportato dal report “The Creator Economy: Unlocking the Future of Content Monetization” pubblicato da Goldman Sachs, il valore globale della creator economy potrebbe raggiungere i 480 miliardi di dollari entro il 2027, in un mercato che negli ultimi due anni ha già raggiunto una stima di 250 miliardi di dollari. Si prevede, quindi, addirittura un raddoppio. Inolte, il report di Polaris Market Research, diffuso da Net Influencer lo scorso 1° luglio, mostra come la crescita sia spinta dai social media, con in testa Instagram, che raggiunge circa 30 milioni di utenti italiani, e YouTube, con oltre 35 milioni di utenti. Non solo. Un ruolo importante è giocato dalla rapida evoluzione dell’ecosistema e-commerce, sempre più integrato con strategie di comunicazione digitale basate sui creator. Un dato da cui l’Italia non resta esclusa.

Il caso FWD: un nuovo polo per la produzione digitale

Infatti, sono tantissime le realtà italiane che nascono ogni giorno in questo nuovo settore, che, secondo le stime di Awisee, agenzia globale di marketing digitale, solo nel 2024 ha raggiunto un valore compreso tra 423 e 460 milioni di dollari. Tra le realtà nascenti si distingue FWD Srl, guidata da Filippo Mori Ubaldini (CEO di Filmedia) e Federico Chimenti (Head of Digital). Questa nuova piattaforma di generazione dei contenuti è figlia di due realtà: Filmedia Digital e FTalent, già attive nel settore della creator economy. La prima è specializzata nell’influencer marketing, mentre la seconda gestisce i nuovi creator emergenti dalle piattaforme online. FWD sarà un nuovo polo operativo che ambisce a diventare un punto di riferimento per brand e agenzie pronte a innovarsi nei contenuti per riuscire ad aprirsi e a raggiungere anche il pubblico più giovane.

Un motore per l’innovazione da regolamentare

Questo è uno degli esempi delle sempre più numerose aziende che stanno contribuendo alla crescita del settore. Una crescita che oggi trova anche ha trovato riscontro nell’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03 del 1° gennaio 2025, il quale ha riconosciuto per la prima volta formalmente influencer e content creator come professionisti.

La creator economy non è più solo un fenomeno culturale, ma un settore che sta costruendo il proprio spazio nell’economia e che diventa sempre più rilevante. È ormai necessario studiarlo come un nuovo motore per l’innovazione e regolamentarlo in modo adeguato.