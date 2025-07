Snam chiude un primo semestre 2025 con risultati solidi e in crescita, confermando la sua leadership e il ruolo centrale nella sicurezza energetica italiana ed europea. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Alessandro Zehentner, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, che evidenzia un aumento significativo dei principali indicatori economici.

L’EBITDA adjusted e l’utile netto adjusted registrano un incremento rispettivamente del +5,3% e del +8,5%, a testimonianza della robusta performance operativa e finanziaria della società. I ricavi totali si attestano a 1.906 milioni di euro, in crescita del +5,9% rispetto al primo semestre 2024, trainati principalmente dai ricavi regolati del business delle infrastrutture gas. Il contributo dei business della transizione energetica è anch’esso in aumento, segno dell’impegno di Snam verso un futuro più sostenibile.

Gli investimenti totali si mantengono in linea con l’anno precedente, raggiungendo 1.122 milioni di euro, di cui un significativo 61% allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il 32% alla Tassonomia Europea. Questo sottolinea la strategia di Snam volta a combinare crescita e sostenibilità. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 17.580 milioni di euro, un aumento dovuto agli investimenti realizzati e al pagamento del dividendo 2024, con un costo del debito medio netto in linea con il semestre precedente.

Operatività e Sostenibilità al Centro della Strategia

Sul fronte operativo, Snam ha raggiunto importanti traguardi. Il riempimento degli stoccaggi si attesta al 71% a fine giugno, superando del 10% la media europea, un dato cruciale per la sicurezza degli approvvigionamenti in vista dei mesi più freddi. Nel settore della rigassificazione, a maggio sono state avviate le attività commerciali della nave rigassificatrice BW Singapore a Ravenna, con ben quattro carichi di GNL già consegnati, rafforzando ulteriormente la capacità di importazione del Paese.

L’impegno di Snam verso la sostenibilità è evidente anche sul fronte finanziario. La società ha concluso con successo la prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi in formato Sustainability-Linked e il primo Green Bond allineato agli European Green Bond Standard. Attualmente, l’86% del funding è sostenibile, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 90% entro il 2029.

Partnership Strategiche e Iniziative per i Dipendenti

In un’ottica di rafforzamento della sicurezza energetica e integrazione regionale, Snam ha firmato un memorandum di cooperazione con il Gas Transmission System Operator Ucraino. A livello interno, ha lanciato “Noi Snam”, il primo Piano di azionariato diffuso dedicato ai propri dipendenti.

Le Dichiarazioni dell’Amministratore Delegato

Agostino Scornajenchi, nella foto, Amministratore Delegato di Snam, ha commentato i risultati con soddisfazione: “Nel primo semestre di quest’anno abbiamo registrato risultati solidi, sia sul fronte industriale sia su quello finanziario, con tutti i principali indicatori in crescita. Abbiamo avviato le operazioni commerciali della FSRU di Ravenna e raggiunto una percentuale di riempimento degli stoccaggi superiore alla media europea. Con l’aumento atteso della domanda rispetto allo scorso anno, il gas si conferma come vettore energetico chiave per un’integrazione energetica sostenibile, e i nostri sforzi contribuiscono in modo significativo a migliorare la sicurezza energetica del Paese diversificando le sue fonti di approvvigionamento”.