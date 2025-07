L’Aula del Senato ha approvato con 112 voti favorevoli e 57 contrari la proposta della Giunta per le Immunità, che si è espressa contro l’autorizzazione a procedere per l’accusa di peculato nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestualmente, è stata votata l’insindacabilità riguardo alle affermazioni contenute nel libro «Il Mostro» del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

L’esito del voto in Aula ha visto 112 senatori schierarsi a favore della posizione della Giunta per le Immunità di palazzo Madama che si opponeva alla prosecuzione delle indagini su Sangiuliano, mentre 57 hanno votato contrari. Relativamente alla questione di Renzi, la decisione ha raccolto 118 voti favorevoli, 18 contrari e nessun astenuto.

La richiesta sottoposta all’esame dell’Assemblea riguardava il diniego alla prosecuzione delle indagini per il presunto reato di peculato imputato a Gennaro Sangiuliano. Tale accusa si collega al caso della chiave d’oro della città di Pompei, un riconoscimento simbolico che Sangiuliano aveva ricevuto dal sindaco della città campana.

Sergio Rastrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Giunta per le Immunità, ha commentato così l’esito del voto durante il suo intervento in Senato:

«Abbiamo votato con convinzione per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere, perché l’unica colpa del ministro Sangiuliano è quella di aver promosso una riforma culturale strutturale attesa da decenni in Italia, di aver valorizzato il merito rispetto alla mediocrità dei gruppi di potere consolidati e di aver interrotto un sistema di finanziamenti pubblici destinati a gruppi di interesse».

«È chiaro che Gennaro Sangiuliano è da considerarsi colpevole solo ed esclusivamente di essere un uomo onesto e indipendente».

Tale posizione però non è stata condivisa dall’opposizione, che ha espresso pareri contrari rispetto alla maggioranza. Il dibattito infatti si è concentrato sulle implicazioni politiche e sull’opportunità di procedere o meno in un caso che coinvolge personalità di alto profilo istituzionale e politica.

Per quanto riguarda Matteo Renzi, invece, la protezione parlamentare è stata confermata per le espressioni contenute nel suo libro, riaffermando la libertà di espressione e la tutela dei contenuti pubblicati, con una larga maggioranza di voti favorevoli.

Questa votazione rappresenta un elemento significativo nella gestione delle prerogative parlamentari e nelle dinamiche interne a Palazzo Madama, evidenziando le tensioni tra maggioranza e opposizione su temi delicati come l’autorizzazione a procedere e la libertà di espressione dei rappresentanti politici.

Ketty Damante, esponente del Movimento 5 Stelle, ha definito «fantasiosa» l’ipotesi avanzata, sottolineando come si tratti di un caso di appropriazione e uso personale di un bene piuttosto che di un’attività ministeriale o di rilievo internazionale legata a Pompei. Ha spiegato che l’atto contestato ha carattere personale e non è direttamente collegato a decisioni politiche o amministrative.

Ha aggiunto: «Parliamo di un evidente interesse privato. Inoltre, attualmente sembra che la chiave sia in possesso di una persona differente dall’ex ministro Sangiuliano, dunque dov’è l’interesse pubblico perseguito? Se l’ex ministro è convinto della propria correttezza, dovrebbe essere lui stesso a chiedere che il processo faccia piena luce sulla propria posizione. Evitare il confronto giudiziario significa ledere il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge».

Nel frattempo, il Senato ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni fatte da Matteo Renzi in un capitolo del suo libro Il Mostro, in cui ha accusato il pubblico ministero Christine Fumia von Borries di non aver preso in considerazione le prove a discarico fornite dai genitori per ottenere la loro condanna. Il procedimento civile per risarcimento si stava svolgendo presso il tribunale di Milano.