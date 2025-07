Donald Trump ha commentato recentemente l’andamento del Pil del secondo trimestre, segnalando una crescita del 3%, un dato ben superiore alle aspettative. Su Truth, il presidente americano ha esortato il presidente della Federal Reserve, soprannominato “Too late” per la sua gestione dei tassi di interesse, a ridurre i tassi per sostenere l’economia. Ha sottolineato l’importanza di evitare l’inflazione, permettendo così ai cittadini di acquistare e rifinanziare le proprie abitazioni.

Parallelamente, Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 25% sull’importazione di prodotti provenienti dall’India. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’ampio deficit commerciale tra i due Paesi. Pur definendo l’India un partner amico, ha criticato le barriere tariffarie e non tariffarie dell’India, definite tra le più alte e restrittive a livello globale, che limitano gli scambi economici.

Inoltre, ha evidenziato come l’India acquisti energia e armamenti dalla Russia in un momento in cui la comunità internazionale spinge per la cessazione del conflitto in Ucraina, sottolineando le contraddizioni prese in considerazione nelle relazioni geopolitiche.