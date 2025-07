L’ecosistema digitale di Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) si consolida con il lancio dell’App Poste Italiane, una piattaforma unificata che mira a integrare tutti i servizi finanziari, postali e di pagamento. Con già 9 milioni di utenti attivi e un target di 16 milioni entro fine anno, l’azienda si posiziona come un hub omnicanale per i propri clienti. L’iniziativa, che progressivamente manderà in pensione le storiche applicazioni BancoPosta e PostePay, rientra nella strategia di crescita digitale del Gruppo, focalizzata a rendere Poste Italiane una “piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta”. Una mossa che semplifica l’esperienza utente e rafforza la presenza digitale dell’azienda.

Un Wallet Digitale Completo e Sicuro

Tra le funzionalità più significative spicca il wallet digitale, uno spazio virtuale progettato per centralizzare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Questa integrazione permette un accesso immediato e sicuro, con la possibilità di identificarsi rapidamente in Ufficio Postale o su poste.it tramite QR Code. La protezione dei dati è garantita dall’obbligo di autenticazione per la visualizzazione delle informazioni, assicurando massima privacy.

Accesso Semplificato con la “Passkey”

L’innovazione si estende anche alle modalità di accesso: l’introduzione della “Passkey” offre un sistema di login rapido e sicuro basato su impronta digitale o riconoscimento facciale, eliminando la necessità di memorizzare e digitare complesse password. Un passo avanti significativo per la sicurezza e la comodità dell’utente.

Spedizioni e Pacchi Sotto Controllo con PostePlus

Per quanto riguarda corrispondenza e pacchi, oltre alle tradizionali funzioni di invio e tracciamento, debutta il nuovo servizio PostePlus. Gratuito e intuitivo, consente di personalizzare la ricezione dei pacchi in arrivo, impostare indirizzi preferiti, riprogrammare le date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. L’App permette inoltre il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal mittente, snellendo ulteriormente le operazioni.

Prelievo Senza Carta: Libertà e Innovazione

Un’altra funzione distintiva è il prelievo senza carta. Ora è possibile ritirare contanti utilizzando semplicemente lo smartphone, sia dagli ATM Postamat che nelle tabaccherie PuntoLis, inquadrando un QR Code. Questa funzionalità proietta Poste Italiane verso un futuro sempre più cashless ma accessibile.

La Road Map della Migrazione

La transizione verso la nuova App è già in corso: dal 30 giugno è partita la migrazione dei clienti con App BancoPosta, conclusasi il 22 luglio con la dismissione delle vecchie applicazioni dagli store digitali. Il prossimo step cruciale avverrà a ottobre, con l’avvio della migrazione dei clienti da App Postepay, un passaggio che consentirà a Poste Italiane di raggiungere l’obiettivo di circa 16 milioni di utenti sulla piattaforma unica entro la fine dell’anno. Un progetto ambizioso che ridisegna l’interazione tra cittadini e servizi postali in Italia.

Poste Italiane: l’architettura invisibile del quotidiano che si reinventa

In un’epoca in cui la complessità digitale sembra inghiottirci in mille rivoli di app e password, l’operazione di Poste Italiane non è solo un aggiornamento tecnologico, è un atto di coraggio e intelligenza. È come se avessero deciso di ripensare non solo il “come” ma il “perché” della relazione con i propri clienti. Non si tratta solo di fusione di app, ma di fusione di mondi, di necessità, di abitudini. Il wallet digitale non è una novità, ma la sua implementazione in un contesto così vasto e capillare come quello di Poste Italiane lo rende quasi un esperimento sociale su scala nazionale, una sorta di “metropolitana digitale” dove ogni fermata è un servizio, dalla raccomandata al prelievo. E la Passkey? È la liberazione da quel fardello di cifre e simboli che ci affligge ogni giorno. È il riconoscimento che la vera sicurezza non sta nella barriera più alta, ma nella chiave più semplice e personale, quella che siamo noi. Questo progetto, con la sua progressione metodica e la sua visione d’insieme, non è solo una mossa commerciale; è un tentativo, riuscito, di riscrivere le regole dell’interazione digitale per milioni di persone, rendendo l’invisibile infrastruttura della tecnologia un’alleata silenziosa e potente del nostro vivere quotidiano. Un’operazione che non si limita a semplificare, ma che amplifica la dignità del tempo e dell’esperienza di ognuno.