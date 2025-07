Next Geosolutions (NextGeo), gruppo leader nelle geoscienze marine, si rafforza nel settore dell’energia e delle rinnovabili. L’azienda ha annunciato l’acquisizione di due importanti contratti del valore complessivo di circa 20 milioni di euro con Prysmian, colosso globale nei sistemi in cavo. Questi accordi sottolineano il ruolo chiave di NextGeo nella transizione energetica e nella costruzione di infrastrutture offshore cruciali.

Interconnessione “Bay of Biscay”: Preparazione del Fondale Marino

Il primo contratto siglato tra NextGeo e Prysmian riguarda il progetto di interconnessione “Bay of Biscay”, un sistema di cavi HVDC (corrente continua ad alta tensione) che collegherà Spagna e Francia. NextGeo si occuperà delle attività di “route preparation” tra il 2025 e il 2027, fornendo servizi essenziali prima dell’installazione del cavo da parte di Prysmian.

Le operazioni previste includono una serie di interventi specifici sul fondale marino per assicurare un’installazione sicura ed efficiente. Tra questi, spiccano il Boulder Removal (rimozione di massi), il Pre-Lay Grapnel Run (PLGR) per la pulizia del percorso, l’installazione di protective mattresses (materassi protettivi) e una Pre-Lay Survey (indagine preliminare). Tutte queste attività sono volte a creare le condizioni ideali per la successiva posa del cavo.

Wind Farm Offshore in Olanda: Indagini per le Energie Rinnovabili

Il secondo accordo vedrà NextGeo impegnata nell’esecuzione di servizi di marine survey nelle acque olandesi, sia in aree offshore che nearshore. Le indagini riguarderanno i corridoi previsti per i collegamenti elettrici sottomarini delle future wind farm offshore Ijmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1.

Le attività operative, programmate tra il 2026 e il 2027, si concentreranno su survey di tipo geofisico e UXO (Unexploded Ordnance). L’obiettivo è acquisire dati e informazioni fondamentali per la progettazione esecutiva della posa dei cavi e per garantire la massima sicurezza delle operazioni di installazione, minimizzando i rischi di interferenze e imprevisti. Questo progetto è parte integrante della Roadmap Offshore Wind 2030 dei Paesi Bassi, un’iniziativa ambiziosa per sviluppare una rete elettrica sottomarina efficiente e sostenibile, capace di integrare l’energia eolica marina nel sistema elettrico nazionale.

Il Commento del CEO Giovanni Ranieri

Giovanni Ranieri, nella foto, CEO del Gruppo NextGeo, ha espresso grande soddisfazione per questi nuovi traguardi: “L’aggiudicazione di due importanti contratti con un partner di eccellenza come Prysmian, rappresenta una conferma della solidità del nostro posizionamento nel settore delle geoscienze marine, nonché il ruolo strategico di NextGeo nell’ambito della transizione energetica in atto. Il coinvolgimento in progetti chiave come l’interconnessione HVDC Bay of Biscay e lo sviluppo delle future wind farm offshore nei Paesi Bassi ci consente di mettere a frutto la nostra esperienza tecnica e operativa in contesti ad alta complessità, contribuendo concretamente alla realizzazione di infrastrutture energetiche sicure, resilienti e sostenibili. Inoltre, questi contratti rafforzano ulteriormente il nostro portafoglio ordini e confermano la fiducia dei grandi operatori internazionali nella nostra capacità di offrire soluzioni di indagine integrate e ad alto valore aggiunto.”