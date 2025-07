Non è stata approvata la mozione che proponeva di dedicare un edificio a Sergio Ramelli, lo studente milanese, affiliato al Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano), assassinato nel 1975 da alcuni militanti di estrema sinistra legati al gruppo Avanguardia Operaia.

La proposta, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Daniele Mannatrizio e Tommaso Brognoli, era stata definita nei giorni precedenti come “provocatoria” da un comunicato congiunto redatto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, varie sigle sindacali e associazioni partigiane, rappresentanti della minoranza in Consiglio provinciale. Nel documento si leggeva che si trattava di «un’iniziativa evidente di natura propagandistica e strumentale, parte di una strategia revisionista di un mondo politico che […] mira a mantenere atteggiamenti ambigui e di riscrittura storica».

La maggioranza non è riuscita a far passare la mozione a causa della mancanza del numero legale: la minoranza ha infatti abbandonato l’aula in segno di protesta, una scelta condivisa anche dal consigliere leghista Agostino Damiolini e da Laura Treccani di Lombardia Ideale.

Tuttavia, il dibattito non si conclude qui. Uno dei firmatari della mozione, Daniele Mannatrizio, che ricopre anche il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:

«Per assicurare comunque l’approvazione della mozione, sarà convocato un Consiglio provinciale straordinario per lunedì 4 agosto, a testimonianza della ferma volontà politica di completare un atto di memoria e civiltà».