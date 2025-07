Il Gruppo Lattonedil, già consolidato come leader in Europa nel settore dei pannelli isolanti con un fatturato che ha superato i 420 milioni di euro nel 2024, ha annunciato un’operazione significativa l’acquisizione di Isomec S.r.l. ,azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti e termoacustici.

Rafforzamento nel Segmento dei Pannelli Isolanti

Questa acquisizione, realizzata grazie al supporto finanziario di Banco BPM, segna una nuova tappa strategica per Lattonedil. L’obiettivo è proseguire lo sviluppo in segmenti ad alta marginalità e sinergici al core business. L’operazione dimostra la volontà del Gruppo di potenziare la propria presenza sul territorio nazionale, scommettendo su aziende che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, e al contempo di rafforzare la propria crescita nei mercati chiave europei. A testimonianza di questa strategia, si aggiunge la recente partnership con il gruppo romeno Proinvest Group.

Isomec S.r.l. vanta una presenza commerciale consolidata anche in Germania, Croazia, Slovenia e Austria, frutto di oltre 45 anni di storia. L’azienda ha saputo evolversi nel tempo, passando dalla produzione di componenti isolanti metallici alla realizzazione di pannelli coibentati con isolamento in poliuretano e fibra minerale, lamiere grecate, complementi metallici e accessori per coperture. Questa espansione, dal settore meccanico a quello immobiliare, è stata guidata dalla costante ricerca della qualità e della diversificazione dei prodotti.

Le Voci dei Protagonisti

Sergio Bettio, Amministratore Delegato di Lattonedil S.p.A., ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passo chiave nel nostro percorso di espansione del business. L’ingresso in un segmento altamente specializzato, come quello dei pannelli per portoni sezionali, ci consente di ampliare il valore della nostra offerta. Isomec porta con sé un know-how consolidato, una forte identità industriale e una presenza commerciale strategica, elementi che rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento a livello europeo, in Paesi come Austria e Croazia. Lavoreremo insieme per valorizzare le rispettive eccellenze, integrando visione, capacità produttiva e attenzione al cliente.”

Gabrio Bortoluzzi, Amministratore Delegato di Isomec S.r.l., ha commentato: “Entrare a far parte di un gruppo storico e solido come Lattonedil rappresenta per noi un importante riconoscimento del lavoro svolto finora. Siamo pronti ad affrontare questa nuova fase mantenendo il nostro impegno verso clienti, partner e dipendenti. L’ingresso in Lattonedil, infatti, ci consente non solo si migliorare la competitività ma anche di completare la gamma dei prodotti, incrementando notevolmente i volumi di vendita, grazie al supporto commerciale del Gruppo Lattonedil.”

Solidità Finanziaria e Prospettive di Crescita di Isomec

Isomec S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato netto superiore ai 20 milioni di euro e prevede una crescita media annua (CAGR 2023–2028) del +18%, confermando la sua solidità finanziaria. L’azienda punta a raggiungere i 2,5 milioni di mq venduti. Grazie a un team di tecnici altamente qualificati e a un portafoglio prodotti completo e flessibile, Isomec S.r.l. è in grado di rispondere alle esigenze del mercato internazionale nel settore dell’edilizia industrializzata. L’azienda offre inoltre un servizio post-vendita strutturato, che unisce assistenza tecnica e commerciale, garantendo una consulenza continuativa e personalizzata, dalla fase di progettazione fino al montaggio.

Il Gruppo Lattonedil e Isomec in Sintesi

Lattonedil S.p.A., fondata nel 1969, è a capo di un Gruppo leader in Europa nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti, operando su 13 siti produttivi distribuiti tra Italia, Spagna, Germania, Francia e Bosnia. Isomec S.r.l., invece, è stata fondata nel 1979 a Pieve d’Alpago (Belluno) e rappresenta un punto di riferimento nella produzione di pannelli sandwich, distinguendosi per qualità, affidabilità e servizio. Quest’ultima opera su due siti produttivi in Italia.