Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) chiude il primo semestre 2025 con risultati che superano le attese, consolidando la sua posizione di leadership e la capacità di generare una solida redditività sostenibile. L’utile netto si attesta a €5,2 miliardi, in crescita del 9,4% rispetto al primo semestre 2024, un dato che spinge la banca a migliorare la previsione per l’intero 2025, proiettando un utile netto ben oltre €9 miliardi. Questo obiettivo ambizioso include azioni gestionali previste nel quarto trimestre per rafforzare ulteriormente la sostenibilità futura dei risultati del Gruppo.

Ritorno Record per gli Azionisti

Il semestre si distingue anche per il significativo ritorno di cassa per gli azionisti. Circa €3,7 miliardi di dividendi sono maturati nel periodo, di cui circa €3,2 miliardi previsti come acconto da distribuire a novembre. A ciò si aggiunge il buyback da €2 miliardi avviato a giugno 2025, a testimonianza della robusta generazione di valore per i soci.

Creazione di Valore per Tutti gli Stakeholder e Impegno ESG

Il solido andamento economico e patrimoniale di Intesa Sanpaolo si traduce in una notevole creazione di valore non solo per gli azionisti, ma per tutti gli stakeholder, sottolineando il forte impegno ESG del Gruppo. La banca ha generato €3,2 miliardi di imposte, espandendo al contempo il programma “Cibo e Riparo” per le persone in difficoltà, con 60,3 milioni di interventi tra il 2022 e il primo semestre 2025. Le iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale hanno visto l’erogazione di €23,4 miliardi di credito sociale e rigenerazione urbana nello stesso periodo. Inoltre, un contributo di circa €1,5 miliardi è destinato nel quinquennio 2023-2027 a far fronte ai bisogni sociali, con €0,8 miliardi già erogati fino al primo semestre 2025.

Motore della Crescita per l’Economia Reale Italiana

Intesa Sanpaolo si conferma un acceleratore chiave della crescita dell’economia reale in Italia. Nel primo semestre 2025 ha erogato circa €29 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e imprese, con un incremento del 44% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un impegno tangibile si osserva anche nel recupero delle imprese: circa 1.260 aziende sono state riportate “in bonis” nel primo semestre 2025, per un totale di circa 145.000 dal 2014, contribuendo a preservare rispettivamente circa 6.300 e 726.000 posti di lavoro.

Punti di Forza e Resilienza Operativa

La capacità di Intesa Sanpaolo di operare con successo in ogni scenario è garantita da pilastri fondamentali:

Una redditività resiliente , rafforzata dalla gestione integrata dei ricavi, che nel primo semestre ha permesso di compensare gran parte del calo degli interessi netti con una crescita del risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value.

, rafforzata dalla gestione integrata dei ricavi, che nel primo semestre ha permesso di compensare gran parte del calo degli interessi netti con una crescita del risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value. Una solida patrimonializzazione con un Common Equity Tier 1 ratio al 13,5% al 30 giugno 2025, in crescita di 65 punti base nel semestre, nonostante l’impatto negativo di Basilea 4 e la deduzione di dividendi e buyback. La banca mantiene lo status di “zero NPL”.

con un Common Equity Tier 1 ratio al al 30 giugno 2025, in crescita di 65 punti base nel semestre, nonostante l’impatto negativo di Basilea 4 e la deduzione di dividendi e buyback. La banca mantiene lo status di “zero NPL”. Significativi investimenti in tecnologia e un’elevata flessibilità nella gestione dei costi operativi. L’accelerazione nella trasformazione tecnologica (63% degli applicativi cloud-based) e le uscite programmate di circa 9.000 persone entro il 2027 (con 3.500 nuove assunzioni di giovani) contribuiranno a circa €500 milioni di risparmi annui a regime dal 2028.

e un’elevata flessibilità nella gestione dei costi operativi. L’accelerazione nella trasformazione tecnologica (63% degli applicativi cloud-based) e le uscite programmate di circa 9.000 persone entro il 2027 (con 3.500 nuove assunzioni di giovani) contribuiranno a circa a regime dal 2028. La leadership nell’attività di Wealth Management, Protection & Advisory, con oltre €900 miliardi di raccolta diretta e risparmio amministrato, che alimenta la crescita del risparmio gestito.

Tecnologia e Innovazione al Centro della Strategia

L’apporto della tecnologia è un fattore chiave per la crescita. Nuovi canali digitali come Isybank (con oltre 740.000 conti aperti e un milione di nuovi clienti previsti entro il 2025) e Fideuram Direct (piattaforma di Wealth Management digitale con circa 79.000 clienti e €3,1 miliardi di attività finanziarie) stanno generando centinaia di milioni di euro di contributo aggiuntivo al risultato corrente lordo. L’investimento in intelligenza artificiale, con 111 App e 230 specialisti attivi, porterà a ulteriori €100 milioni di apporto aggiuntivo nel 2025.

Qualità del Credito e Copertura Elevata

La qualità del credito si conferma eccellente: l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi è pari all’1,2% al netto delle rettifiche e al 2,3% al lordo (secondo la metodologia EBA, rispettivamente 1% e 2%). Il costo del rischio annualizzato si attesta a 24 punti base. L’esposizione verso la controllata russa è stata drasticamente ridotta, avvicinandosi allo zero. I livelli di copertura dei crediti deteriorati sono elevati, con una copertura specifica del 50,1% e un robusto buffer di riserva sui crediti in bonis pari allo 0,5%.

Dichiarazione di Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre del 2025: Intesa Sanpaolo vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee, essendo in grado di assicurare un ROE del 20%, con uno dei più elevati shareholder returns in combinazione con la promozione di un programma dalla vasta portata volto alla riduzione delle ineguaglianze e al supporto delle persone in maggiore difficoltà. Una società più inclusiva è una società più forte anche per il tessuto economico che la costituisce. Il primo semestre chiude con un utile netto di 5,2 miliardi, il miglior semestre di sempre. Ricavi, Commissioni e Attività assicurativa hanno raggiunto livelli record.” Ha dichiarato il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

E ancora: “Per il 2025, ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie al forte potenziale di crescita organica della Banca. Con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo, quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio. La nostra Banca dispone di un modello di business unico in Europa, fondato sulla leadership nei servizi a famiglie e imprese, su una componente Wealth Management, Protection & Advisory di primaria importanza, su una gestione internazionale improntata all’efficienza e su un’offerta digitale tecnologicamente avanzata. A questi elementi si aggiungono lo status di Banca ‘Zero NPL’ e un profilo ESG di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. La solidità dei risultati, la sostenibilità della crescita, la robustezza patrimoniale e il basso profilo di rischio ci permettono di svolgere un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale. Nel primo semestre del 2025, abbiamo erogato 29,2 miliardi di euro a famiglie e imprese in Italia, con una crescita del 44%, e 41,7 miliardi di euro complessivamente a livello di Gruppo. Alle nostre persone sono state destinate risorse per 3,2 miliardi di euro. Il 35% dei dividendi cash – pari a 3,7 miliardi di euro maturati nel semestre – è destinato a famiglie italiane e Fondazioni azioniste. Le imposte generate nel semestre ammontano a 3,2 miliardi di euro. Confermiamo il nostro impegno per la coesione sociale, con un programma di interventi da 1,5 miliardi di euro da realizzare entro il 2027, supportato da mille persone della Banca. A oggi, 800 milioni di euro sono già stati investiti. I clienti sono al centro delle nostre strategie e prospettive di sviluppo. La loro fiducia nella solidità della Banca, insieme al rapporto con i nostri professionisti del credito e della consulenza, è un motore fondamentale della nostra crescita. In un contesto di volatilità dei mercati e di tassi d’interesse in evoluzione, affrontiamo le sfide da una posizione di forza grazie a un modello di business resiliente, efficiente e ben diversificato. Il risparmio affidato da famiglie e imprese ha raggiunto circa 1.400 miliardi di euro, in crescita di 37 miliardi rispetto al primo semestre del 2024. Siamo primi nell’Eurozona per l’incidenza delle commissioni e dell’attività assicurativa sul totale dei ricavi. La forte disciplina sui costi ci consente di raggiungere il miglior risultato di sempre in termini di efficienza operativa, con un cost/income ratio al 38,0%. Il flusso contenuto di crediti deteriorati porta il costo del rischio annualizzato in calo a 24 punti base. La generazione di capitale rimane robusta: il CET1 ratio è pari al 13,5%. Nel semestre, abbiamo incrementato il CET1 ratio di circa 65 punti base, confermando la capacità della Banca di generare capitale in modo solido e costante. Tale capacità ci mette nelle condizioni di dare corso a distribuzioni significative a favore degli azionisti”.

E infine: “L’innovazione tecnologica è un fattore chiave del nostro successo. Abbiamo già investito 4,6 miliardi di euro in tecnologia all’avanguardia e assunto circa 2.350 specialisti, posizionando la Banca tra i leader europei nella trasformazione digitale. Isybank, la nostra banca digitale lanciata solo due anni fa, ha già raggiunto il milione di clienti, conferma del successo della nostra strategia digitale. Siamo fortemente impegnati nella transizione ambientale. Dal 2021 al primo semestre del 2025, abbiamo erogato 78,6 miliardi di euro a sostegno della Green Economy, di cui 14 miliardi di euro dal 2022 destinati all’economia circolare. Il 93% dei nostri approvvigionamenti di energia elettrica proviene da fonti rinnovabili. La qualità delle nostre persone è un elemento determinante per generare risultati solidi e sostenibili. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti e ringrazio tutte le nostre persone per il loro contributo straordinario. Il nostro modello di business ben diversificato, la nostra solidità patrimoniale e la forte capacità di generare reddito sono i pilastri del successo di Intesa Sanpaolo. Siamo convinti che il potenziale già presente all’interno del Gruppo confermerà la nostra banca leader in Europa anche per i prossimi anni.”