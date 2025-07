La riunione straordinaria del Direttivo dell’associazione ha ribadito la fiducia al direttore della rivista, Paolo Pombeni, mentre è in preparazione un documento volto a stabilire una tregua interna all’interno de Il Mulino, il noto think tank dove il dibattito sulla guerra tra Israele e Gaza ha creato una spaccatura ben più profonda di quella tra i cosiddetti moderati e progressisti.

Il confronto al Mulino sulla questione israelo-palestinese ha vissuto una fase di forte tensione, culminata in una riunione definita dai partecipanti «molto animata». Questa ha fatto seguito alla pubblicazione di un articolo particolarmente controverso dello statistico Sergio Della Pergola, il quale ha definito le decine di migliaia di vittime nella Striscia di Gaza come «danni collaterali» di una «legittima» operazione militare condotta dal governo di Benjamin Netanyahu, attualmente sotto inchiesta dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Secondo Della Pergola, l’azione di Israele, successiva al pogrom del 7 ottobre organizzato da Hamas, sarebbe stata «una reazione più che proporzionata».

La pubblicazione dell’articolo ha generato una bufera di polemiche, accompagnata da una presa di distanza da parte di Paolo Pombeni, che tuttavia ha difeso la scelta editoriale di pubblicare un testo controverso in risposta all’analisi iniziale di Massimiliano Trentin, che metteva in luce i conflitti in Medio Oriente e l’importanza centrale della questione palestinese.

Un giustificativo che non è stato però accolto da almeno una ventina di soci, i quali hanno scritto una lettera molto dura contro le posizioni di Sergio Della Pergola. Nel testo, firmato tra gli altri da Piero Ignazi, Raffaella Baritono, Emanuele Felice, Chiara Saraceno e Mario Ricciardi, si legge che quanto sta accadendo a Gaza rappresenta «un orrore senza fine, una regressione disumanizzante in cui persone affamate diventano come conigli su cui esercitare il tiro a segno».

La drammatica situazione di Gaza ha generato un ulteriore conflitto interno all’interno de Il Mulino, aggiungendosi alla precedente rottura avvenuta al termine del mandato di Ricciardi come direttore della rivista, che aveva già creato una divisione tra l’ala progressista e quella moderata, quest’ultima emersa con la nomina di Pombeni.

L’episodio più recente riguarda un articolo di Della Pergola, pubblicato su Repubblica, nel quale coloro che avevano firmato una lettera di protesta venivano equiparati a sostenitori di Hamas.

Questa associazione ha naturalmente suscitato un forte disappunto tra i docenti coinvolti, portando alla convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, che ha confermato piena fiducia a Pombeni.

Durante l’incontro è stato inoltre sottolineato che Della Pergola non è socio dell’associazione, e appare improbabile che lo diventi nel prossimo futuro.