Sono ormai imminenti i termini per il versamento della prossima rata prevista dalla rottamazione-quater delle cartelle esattoriali. La scadenza ufficiale è fissata al 31 luglio 2025, ma la normativa consente una tolleranza di cinque giorni, pertanto i pagamenti effettuati entro il 5 agosto saranno considerati puntuali.

Questa scadenza interessa sia la nona rata per i contribuenti che hanno rispettato le scadenze precedenti sia la prima o unica rata per coloro che sono stati riammessi alla definizione agevolata presentando domanda entro il 30 aprile scorso. In caso di mancato pagamento, di versamenti oltre il termine o di importi parziali, si perderanno i benefici collegati alla rottamazione e le somme già versate saranno trattenute come acconto sulle somme residue da pagare.

I moduli per il pagamento sono inclusi nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Essi sono inoltre disponibili nell’area riservata del sito ufficiale, accessibile tramite SPID, CIE, CNS o, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile richiedere una copia dei moduli via email, compilando l’apposito form presente nell’area pubblica del portale e allegando un documento di identità valido.