IBM (NYSE: IBM) e Almawave (AIW), società italiana specializzata in Data & Artificial Intelligence e parte del Gruppo Almaviva, hanno annunciato una collaborazione tecnologica volta ad accelerare l’adozione dell’AI generativa nelle imprese italiane. L’accordo prevede l’integrazione di Velvet, la famiglia di modelli di AI generativa e multilingua sviluppata interamente in Italia da Almawave, con IBM watsonx, il portfolio di prodotti AI di IBM.

Integrazione BYOM per un’AI Sicura e Conforme

La partnership si basa su un approccio “Bring-Your-Own-Model (BYOM)” convalidato, consentendo alle aziende di utilizzare Velvet con watsonx. Questa integrazione mira a unire l’intelligenza linguistica del Large Language Model (LLM) italiano di Almawave con l’affidabilità, la sicurezza e la scalabilità di IBM watsonx. Il risultato è una soluzione avanzata, sicura e conforme alle normative europee, pensata per un’AI on-premise che tutela la strategicità dei dati.

Valeria Sandei, nella foto, CEO Almawave, sottolinea: “Velvet rappresenta la sintesi della nostra visione: un’AI generativa multilingua e interamente progettata in Italia, pensata per rispondere alle esigenze e ai casi d’uso concreti di enti pubblici e imprese. La collaborazione con IBM ci consente di valorizzare al meglio questo potenziale di innovazione, portando la nostra tecnologia in un contesto enterprise di scala, sicuro e conforme. È un passo importante per un’AI sovrana, ma soprattutto trasparente, efficace ed accessibile”.

Nuove Sinergie per la Gestione dei Dati

La collaborazione va oltre la semplice integrazione tra modelli linguistici e piattaforme. Include anche la gestione concettuale e strutturata dei dati, con l’integrazione delle tecnologie Almawave per la definizione di ontologie semantiche di dominio e le soluzioni IBM per la catalogazione e la governance dei dati. Questo crea un ecosistema coerente per un accesso semplificato e trasparente alla conoscenza.

Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato IBM Italia, ha dichiarato: “Con il portfolio di prodotti AI IBM watsonx, stiamo creando nuove partnership tecnologiche e ampliando i rapporti con i leader delle tecnologie di intelligenza artificiale per promuovere l’innovazione e valorizzare il potenziale dell’AI e dei dati nelle aziende di tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Almawave perchè ci permette di offrire alle imprese italiane un’innovazione aperta e affidabile, capace di rispondere alle sfide della modernizzazione con soluzioni avanzate e scalabili.”

Accesso Semplificato alle Informazioni per Utenti Non Tecnici

Un esempio pratico di questa sinergia è la capacità della soluzione di integrare i dati aziendali in linguaggio naturale, anche per utenti non tecnici. Richieste complesse, come “Mostrami il numero di nuclei familiari con ISEE superiore a 15.000 euro, distinti per fascia d’età del dichiarante e per regione di residenza, nell’ultimo anno disponibile”, vengono comprese e tradotte automaticamente in interrogazioni coerenti con le strutture dati, eliminando la necessità di conoscere linguaggi tecnici come SQL. Questo approccio semplifica l’accesso alle informazioni e abilita nuove, più rapide ed efficaci, modalità di analisi e supporto decisionale.

Impatto su Pubblica Amministrazione e Imprese Italiane

Entrambe le aziende vantano una presenza consolidata in numerose organizzazioni italiane, in particolare nella Pubblica Amministrazione. La collaborazione rafforza le rispettive offerte, proponendo soluzioni integrate e scalabili che rispondono alle esigenze delle organizzazioni nel rispetto degli standard normativi europei, preservando la strategicità del dato.