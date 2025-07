Haiki +, nella foto l’a. d. Flavio Raimondo, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha comunicato la conclusione dell’asta per i diritti di opzione inoptati relativi all’aumento di capitale. L’asta, tenutasi in Borsa il 28 e 29 luglio 2025, ha riguardato 51.892.300 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta, iniziato il 7 luglio e conclusosi il 24 luglio 2025.

L’esito dell’offerta e dei diritti inoptati

L’aumento di capitale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 15 aprile 2025 (in esecuzione della delega assembleare del 27 novembre 2024 e parzialmente modificato il 1° luglio 2025), prevedeva un importo massimo di 22.868.105,00 euro, incluso sovraprezzo.

Durante il periodo di Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, non sono stati acquistati né esercitati diritti di opzione. Di conseguenza, il numero totale di nuove azioni sottoscritte, a esito sia del periodo di offerta che dell’Offerta in Borsa, si attesta a 13.357.308 unità. Questo rappresenta il 46,18% del totale delle nuove azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a 10.560.287,70 euro.

Prossimi passi: il collocamento privato

L’organo amministrativo di Haiki si riunirà nei prossimi giorni per esaminare in dettaglio i risultati dell’Aumento di Capitale. Sarà valutata l’opzione del collocamento privato delle nuove azioni residue, un passaggio strategico che potrebbe avvalersi anche dell’impegno del socio SG. Per ulteriori dettagli in merito, la società rimanda ai comunicati stampa già diffusi in data 27 marzo 2025, 15 aprile 2025 e 24 luglio 2025.