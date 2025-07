La Fondazione Scimeca per il Rinascimento Solare ETS ha donato un impianto fotovoltaico da 6 chilowatt (kW) di potenza e un sistema di accumulo con capacità di 20 chilowattora (kWh) al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Caccamo, in provincia di Palermo.

Un Punto di Riferimento per la Comunità Caccamese

Per la comunità Caccamese, il convento rappresenta un punto di riferimento spirituale e anche di aggregazione. È infatti sede da decenni dei corsi di catechismo per i più piccoli ma anche punto di riferimento per una comunità di adulti molto attiva nel territorio sia da un punto di vista spirituale che pratico. Un luogo dalla forte vocazione green, come testimoniato dall’iniziativa di un gruppo di volontari laici che frequenta il convento, che si è nominato “Salvaguardia del Creato”, assumendo il compito di piantare un albero per ogni bambino che nasce nel Comune di Caccamo, e di curarne la crescita.

Indipendenza Energetica e Vicinanza al Territorio

Un gesto concreto a supporto della comunità, al fine di garantire indipendenza energetica e capacità di accumulo alla comunità dei Cappuccini. Un segnale tangibile di vicinanza al territorio, come da mission della Fondazione Scimeca, che si pone l’obiettivo di generare cambiamenti positivi e di impatto per le comunità e i territori delle piccole città e dei borghi. Un appello all’azione per promuovere lo sviluppo dell’autoconsumo fotovoltaico come leva di crescita economica sostenibile.

La Visione della Fondazione Scimeca

“Vogliamo fare la differenza attraverso azioni concrete, che supportino il territorio, garantendo sviluppo energetico e generando innovazione. Il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Caccamo rappresenta un polo di aggregazione fondamentale per i giovani e gli anziani. In linea con la nostra visione di fare impresa, investiamo in queste realtà per contribuire a costruire un futuro duraturo e sostenibile alle comunità locali”, commenta Nino Scimeca, Presidente Fondazione Scimeca – per il Rinascimento Solare ETS e Direttore Commerciale di Enersystems.