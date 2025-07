Michele Emiliano, governatore della Puglia, ha sottolineato l’importanza di un compromesso riguardo al futuro dell’ex Ilva, spiegando che il ministro Urso sta offrendo un’opportunità in tal senso. Secondo Emiliano, siamo vicini a una firma del protocollo, ma anche al rischio di un fallimento. Ha aggiunto che è fondamentale che tutte le forze politiche esprimano chiaramente il loro punto di vista.

Il presidente pugliese ha inoltre commentato la recente vicenda delle dimissioni del sindaco Bitetti, osservando che non è chiaro se queste siano reversibili. Tuttavia, ha messo in evidenza che il sindaco non può risolvere da solo una questione che coinvolge il Governo e tutta l’opposizione politica. Ha spiegato che un confronto fisico senza adeguate tutele delle forze dell’ordine, con persone che vivono un dolore profondo e difficile da gestire, è molto complesso. Emiliano ha ricordato che i sindaci sono persone comuni e potrebbero non riuscire a sopportare un peso di questa natura.

Michele Emiliano ha poi affrontato il tema della decarbonizzazione, precisando che si tratta di un processo che durerà circa sette-otto anni, sottolineando che non si può pretendere un cambiamento immediato.

In merito alla rigassificazione, ha spiegato che questo processo consiste semplicemente nel riscaldare il gas per permetterne la dilatazione e il successivo utilizzo. Ha ribadito che non si tratta di un impianto inquinante, anche se, come ogni struttura che tratta il gas, presenta rischi specifici.

Sulla questione della nave rigassificatrice, Emiliano ha affermato che gli studi tecnici finora realizzati permetterebbero, nel tempo, di ricevere il gas necessario per la completa decarbonizzazione con modalità alternative. Già oggi, ha precisato, due miliardi e mezzo di metri cubi di gas vengono forniti tramite rete on shore, ovvero attraverso pipeline e gasdotti, e questa quantità potrebbe aumentare significativamente in futuro.

Infine, il governatore ha evidenziato la maggiore versatilità commerciale delle navi rigassificatrici rispetto ai gasdotti, poiché consentono di approvvigionarsi di gas più rapidamente e a costi più competitivi. Tuttavia, ha avvertito che tali navi potrebbero anche limitare lo sviluppo di un porto che, a suo avviso, ha necessità di espandersi.

«Silenzio inopportuno dei Verdi e del Movimento 5 Stelle».

Il Partito Democratico – ha aggiunto Emiliano – pur con molta cautela per non interferire con gli altri partiti di opposizione, ha espresso sostegno al sindaco di Taranto, a me e al presidente della Provincia di Taranto. Al contrario, c’è un silenzio che definirei inopportuno da parte dei Verdi e del Movimento 5 Stelle, che invece erano al governo con Mario Draghi, il quale ha finanziato per la prima volta con il PNRR i forni dotati della tecnologia Dri. Quindi erano consapevoli della necessità di decarbonizzazione.

Ci siamo poi bloccati sulla questione della nave rigassificatrice, che invece è diventata quasi un totem politico.