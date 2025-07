Ogni due anni, il cuore di Bruxelles si apre in modo unico: il Municipio che domina la Grand Place, solitamente inaccessibile, spalanca le sue porte. Sala dopo sala, l’eleganza dell’architettura gotica si fonde con la delicatezza dei fiori, trasformando uno dei luoghi più iconici della capitale in uno scenario incantato. Questo momento è Flowertime, un’esperienza affascinante e sorprendente, perfetta per vivere la città anche in pieno agosto.

Un Omaggio Floreale alla Moda e all’Arte Tessile

Giunta alla sua settima edizione, Flowertime torna dal 13 al 17 agosto 2025 con un nuovo tema ispirato alla creatività: un raffinato omaggio alla moda e all’arte tessile, linguaggi espressivi che influenzano l’estetica e il senso del bello. Ad interpretare questa suggestione saranno 30 artisti floreali, chiamati a reinventare 15 sale storiche del Municipio con oltre 100.000 fiori freschi, dando vita a installazioni poetiche e multisensoriali, tra intrecci di petali, colori intensi, profumi avvolgenti e dettagli ispirati al mondo dell’haute couture.

La Torre del Municipio Apre le Porte per una Vista Mozzafiato

E se l’atmosfera all’interno del Municipio sa incantare, basta guardare in alto per scoprire un’altra meraviglia: anche la torre, alta 96 metri, aprirà eccezionalmente al pubblico in occasione dell’evento. Chi vorrà potrà salire i 200 gradini della scala a chiocciola per raggiungere il punto panoramico e lasciarsi stupire da una vista mozzafiato sulla città. Nata dalla stessa squadra che organizza il celebre Tapis de Fleurs nella Grand Place, Flowertime si svolge in alternanza biennale con il celebre tappeto di fiori e attira ogni volta migliaia di visitatori da tutta Europa.

“Eventi come Flowertime rappresentano un valore aggiunto per la città – commenta Ursula Jone Gandini, direttrice Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – perché animano Bruxelles anche nei mesi più caldi e contribuiscono a stimolare il turismo con proposte culturali di grande qualità. La città non si spegne mai: è viva, accogliente, sempre pronta a offrire esperienze coinvolgenti e adatte a tutti”.