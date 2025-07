Le borse asiatiche mostrano una performance mista, con gli investitori che accolgono positivamente i segnali di dialogo tra Stati Uniti e Cina, in particolare in vista della possibile estensione della tregua sui dazi, che scade il 12 agosto. L’attenzione è rivolta anche alle decisioni della Federal Reserve, prevista per questa sera, che dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, sebbene permangano potenziali divisioni interne sempre più evidenti.

A Tokyo il mercato registra una variazione contenuta (-0,06%), mentre Hong Kong perde l’1,5%, Shanghai l’1,2% e Shenzhen lo 0,2%. In controtendenza invece Seul e Sydney, che archiviano la giornata con rialzi rispettivamente dello 0,8% e dello 0,6%. Segnali di lieve crescita emergono anche dai futures di Wall Street e dai mercati europei, in un clima di attesa per i dati sul PIL degli Stati Uniti relativi al secondo trimestre. Prima di questi risultano attesi i dati macroeconomici della Germania e dell’area euro.

Il calendario degli utili trimestrali vede protagonisti colossi tecnologici come Meta e Microsoft, le cui performance saranno seguite con attenzione dagli investitori. Domani è previsto il rilascio dei risultati di Amazon e Apple, mentre nei principali mercati finanziari di entrambi i lati dell’Atlantico proseguono le comunicazioni sugli utili aziendali.

Nel frattempo il dollaro mostra una volatilità limitata, scambiando attorno a 1,1548 nei confronti dell’euro, in attesa delle indicazioni della Fed. Il prezzo del petrolio mantiene i guadagni accumulati nella giornata precedente, che rappresentano i progressi più significativi registrati nelle ultime sei settimane. Il Brent si attesta leggermente in calo dello 0,1% a 72,44 dollari al barile.