Piazza Affari premia Banca Generali, nella foto l’a. d. Gian Maria Mossa, che beneficia di una vera e propria pioggia di promozioni da parte degli analisti finanziari. A sostenere la performance del titolo non sono solo gli ottimi risultati semestrali e l’approvazione del nuovo Piano Strategico al 2028, ma soprattutto l’accordo strategico siglato con Alleanza Assicurazioni (Generali Italia) nell’Insurebanking. Questa intesa apre scenari di crescita straordinari e proietta la banca verso traguardi ambiziosi.

Barclays alza il target price: masse raddoppiate in 10 anni

La fiducia del mercato è tangibile. Barclays, ad esempio, ha non solo confermato il giudizio “BUY” su Banca Generali, ma ha anche innalzato il target price a 62,0 euro (dai precedenti 60,0 euro). L’ottimismo è alimentato proprio dal potenziale inespresso dell’accordo con Generali sull’insurebanking. Gli analisti di Barclays stimano che questa partnership possa, da sola, raddoppiare le masse gestite da Banca Generali nell’arco di dieci anni. Un obiettivo a dir poco ambizioso, ma che sottolinea la portata rivoluzionaria dell’iniziativa.

Il lancio del progetto è imminente, previsto per il quarto trimestre del 2025, sebbene l’impatto sui volumi sia atteso crescere in modo graduale. Barclays, in linea con questa visione positiva, ha rivisto al rialzo le stime per la banca: +1% per il 2025 e +5% per il biennio 2026-2027. Questo aggiornamento riflette una solida guidance sul margine di interesse netto (NII), un positivo aggiornamento sulle performance fees (PF), la resilienza delle commissioni bancarie e, naturalmente, la gestione attenta dei costi, seppur in leggero aumento per supportare la crescita.

Banca Akros vede un “game changer”: 7 miliardi annui di raccolta

Anche Banca Akros ha espresso il proprio favore, rivedendo la raccomandazione ad “Accumulate” (dal precedente “Neutral”) e portando il prezzo obiettivo a 54,5 euro. Gli analisti sottolineano come, pur essendo i numeri del secondo trimestre in linea con le attese e con un impatto minore delle performance fees, il vero punto di svolta sia stato l’accordo con Alleanza.