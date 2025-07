Il settore del risparmio gestito in Italia ha registrato a giugno una raccolta pari a 2,55 miliardi di euro, con un patrimonio complessivo che ha raggiunto i 2.526 miliardi. Questi dati preliminari derivano dalla mappa mensile realizzata da Assogestioni e analizzata dall’Ufficio Studi, che ha stimato un effetto mercato positivo dello 0,12%. Da inizio anno, la raccolta complessiva ammonta a 12,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne i fondi aperti, il mese di giugno ha registrato una raccolta negativa pari a -388 milioni di euro. In particolare, i fondi obbligazionari hanno attratto afflussi per 2,75 miliardi di euro, mentre i prodotti azionari, bilanciati e flessibili hanno subito deflussi rispettivamente di 436 milioni, 1,5 miliardi e 484 milioni di euro.

Le gestioni di portafoglio, invece, hanno raccolto complessivamente 2,59 miliardi di euro nel mese, di cui 2,03 miliardi provenienti dai mandati istituzionali.

Segnali positivi arrivano anche dalle gestioni patrimoniali retail, che hanno chiuso giugno con un saldo positivo di 555 milioni di euro.