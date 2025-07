In Piemonte è stato introdotto un provvedimento senza precedenti in Italia: la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti universitari under 26 iscritti alle università regionali. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha definito questa iniziativa «un nuovo modello di welfare con potenzialità di essere adottato a livello nazionale», presentando così una misura che rappresenta un concreto passo avanti verso una mobilità più sostenibile e accessibile per i giovani.

L’iniziativa, chiamata «Piemove – Piemonte Viaggia Studia», è rivolta agli iscritti all’Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino e all’Università del Piemonte Orientale, per un totale di oltre 135 mila studenti, con un Isee fino a 85 mila euro. Questa soglia particolarmente elevata include più del 90% degli studenti universitari regionali. Secondo le stime dell’Università di Torino, la misura potrebbe interessare fino a 46 mila studenti solo presso il principale ateneo della città, dove risiedono circa 120 mila giovani universitari.

Il provvedimento permette di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici torinesi, gestiti dalla Gtt, inclusi metropolitana, tram, autobus e ferrovie urbane, comprendendo anche il nuovo campus universitario di Grugliasco. La gratuità si estende anche ai trasporti pubblici locali nelle province di Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. Al momento risulta esclusa la provincia di Alessandria, apparentemente per una svista da parte del Comune.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato l’iniziativa:

«Questa misura rappresenta un gesto concreto della Regione verso i giovani, un segno d’impegno affinché possano studiare qui, dedicando energia e tempo ai loro percorsi senza preoccupazioni aggiuntive legate ai trasporti».

Il titolo di viaggio gratuito consente viaggi illimitati sulla rete Gtt in tutto il territorio torinese, con l’obiettivo di premiare chi completa il proprio percorso di studi nei tempi previsti, incentivando così il successo accademico e la mobilità sostenibile.

Questa iniziativa, oltre a sostenere gli studenti, si inserisce in un quadro più ampio di promozione della mobilità sostenibile e della riduzione del traffico urbano, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità delle città del Piemonte.

Si tratta di una «prova d’amore» rivolta esclusivamente agli studenti under 26. L’obiettivo è premiare, con un criterio meritocratico, chi completa il percorso universitario entro i tempi previsti. Chi supera questo limite spesso svolge contemporaneamente un’attività lavorativa e, di conseguenza, dispone di una maggiore autonomia economica per sostenere le spese relative al trasporto.

Diritto allo studio e sostenibilità ambientale

Alberto Cirio sottolinea l’importanza di questa iniziativa all’interno di una strategia più ampia che coniuga diritto allo studio e tutela ambientale.

«Utilizziamo risorse statali, fondi dedicati al diritto allo studio e risorse del ministero dell’Ambiente, perché vogliamo trasformare la nostra regione in un luogo sempre più a misura di studente. Ogni anno investiamo oltre 100 milioni di euro in borse di studio e sappiamo bene quanto sia fondamentale rendere la vita degli studenti sostenibile anche al di fuori delle aule universitarie. Per questo abbiamo ideato una soluzione semplice e accessibile: le università invieranno agli studenti le credenziali per accedere al servizio, che sarà caricato direttamente sulla tessera universitaria o, in alternativa, consegnato direttamente allo studente».

Un titolo di viaggio con validità annuale

Il titolo di viaggio sarà valido per un anno, con una verifica semestrale dei requisiti di età e iscrizione attiva. Per poter beneficiare del rinnovo automatico sarà necessario effettuare almeno 60 validazioni durante l’anno.

Cirio spiega:

«L’agevolazione sarà in vigore fino al 2028 e verrà monitorata costantemente. Se la domanda dovesse crescere, abbiamo già stanziato 2 milioni di euro per potenziare i collegamenti.»

Torino sempre più «città universitaria»

Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, questo intervento si inserisce in un percorso complesso che rafforza il ruolo della città come polo universitario di riferimento.

Il sindaco afferma:

«Questa iniziativa rende il territorio più accogliente per studenti e famiglie, offrendo gratuitamente un servizio essenziale. Al contempo, produce un effetto positivo sia sulla sostenibilità ambientale che sull’intera comunità. Attualmente il progetto è sperimentale, ma auspico che possa diventare una realtà strutturale.»

Un finanziamento di 37 milioni di euro in tre anni

Il progetto è finanziato con un totale di 37,2 milioni di euro che copriranno un arco temporale di tre anni. I fondi provengono da diverse fonti: 22 milioni dal ministero dell’Ambiente, 2,7 milioni dalla Regione Piemonte, 4,5 milioni dalla Fondazione CRT, 4,5 milioni dalla Compagnia di San Paolo, 1,5 milioni dall’Università di Torino e 1,2 milioni dal Politecnico.

Il sistema, denominato «Piemove», sarà operativo a partire dal 1° settembre 2025. Gli studenti potranno presentare domanda dal 18 agosto attraverso la piattaforma online dedicata.