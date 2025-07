Il Movimento 5 Stelle di Livorno, storica prima realtà toscana a conquistare il Comune dopo sette decenni di dominio del Pci-Ds-Pd (poi perso dopo cinque anni), prende una netta posizione contraria rispetto al proprio leader nazionale Giuseppe Conte. La questione al centro del dissenso è il possibile sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani, presidente uscente della Toscana, da parte del M5S.

I rappresentanti livornesi, guidati dal capogruppo consiliare Andrea Morini insieme ai consiglieri Stella Sorgente e Francesco Belais, hanno annunciato una presa di posizione drastica: «Se sarà confermato l’appoggio alla candidatura di Eugenio Giani e l’ingresso nell’alleanza di centrosinistra, il nostro gruppo consiliare si autosospenderà immediatamente dal Movimento 5 Stelle».

Questo dissenso, che potrebbe preludere a una scissione interna, va oltre il solo ambito cittadino, coinvolgendo potenzialmente anche tutta la Toscana. Durante le assemblee regionali tenutesi a Prato e Chianciano Terme, infatti, è emersa una netta contrarietà, quasi unanime, verso il sostegno a Giani, percepito come «la quintessenza di un sistema di potere che il Movimento ha sempre cercato di demolire».

Non solo: è stata rilevata anche una diffusa riluttanza verso un’alleanza con il Partito Democratico, persino in alcune aree dove il M5S attualmente governa insieme al centrosinistra.

Nessuna apertura al campo largo

Il gruppo consiliare del Movimento motiva così la scelta: «Le differenze politiche appaiono al momento insanabili e non possono essere superate semplicemente in vista delle imminenti scadenze elettorali».

In attesa dell’ultimo passaggio decisionale che vedrà gli attivisti toscani esprimersi, persistono dubbi e tensioni. Nonostante le rassicurazioni della vicepresidente vicaria Paola Taverna, che ha più volte affermato come i gruppi locali toscani avrebbero avuto autonomia decisionale, circolano indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile sostegno a Giani, accordo che sembra basarsi su garanzie programmatiche che, secondo i rappresentanti livornesi, mostrano una totale discontinuità con il precedente mandato.

I pentastellati di Livorno considerano queste assicurazioni «parole al vento». Nel loro comunicato scrivono: «Va bene che la politica è l’arte del possibile, ma in questo modo si chiede a Eugenio Giani di trasformarsi nella propria nemesi, in un Giani bifronte o addirittura in un vero e proprio anti-Giani».

Poi arriva la stoccata finale: «Se la decisione dovesse orientarsi verso il poco convincente “Sì a Giani perché in realtà non è Giani”, ciò comporterà inevitabilmente conseguenze significative».

Quali conseguenze?

«Nel momento in cui verrà ufficializzato il sostegno alla candidatura dell’attuale presidente della Regione e l’adesione all’alleanza di centrosinistra, – prosegue il comunicato – il nostro gruppo consiliare si autosospenderà immediatamente dal M5S».