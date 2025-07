Stellantis prevede un impatto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump nel 2025 pari a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni già contabilizzati nel primo semestre. Contestualmente, il gruppo ha reintrodotto la guidance finanziaria per l’anno, precedentemente sospesa in aprile a causa dell’incertezza legata alle tariffe. Tuttavia, le indicazioni di bilancio non particolarmente dettagliate hanno deluso le aspettative del mercato: il titolo ha inizialmente perso fino al 4,5% a Piazza Affari, per poi recuperare e chiudere la seduta con un modesto +0,16%.

Antonio Filosa, neo amministratore delegato di Stellantis, intervenendo per la prima volta davanti agli analisti finanziari, ha sottolineato che il 2025 si sta rivelando un anno complesso ma segnato da progressi graduali. Ha infatti precisato che, confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo del 2024, emergono chiari segnali di miglioramento.

Filosa ha annunciato l’aggiornamento del piano strategico a lungo termine, la cui presentazione è prevista per il Capital Markets Day all’inizio del 2026. Il manager, nominato all’unanimità il 23 giugno e insediatosi formalmente il medesimo giorno, ha inoltre costituito la squadra di direzione che lo affianca nella gestione del gruppo.

Questo piano aggiornato rappresenta un elemento molto atteso dai sindacati, in particolare per ottenere chiarezza sul futuro degli stabilimenti, con indicazioni precise riguardo ai modelli assegnati e al personale impiegato.

Stellantis ha chiuso il primo semestre del 2025 con una perdita netta di 2,3 miliardi di euro, in netto calo rispetto all’utile di 5,6 miliardi registrato nello stesso periodo del 2024. I ricavi netti si sono attestati a 74,3 miliardi di euro, segnando una flessione del 13%, principalmente dovuta a una riduzione delle vendite in Nord America e nell’Europa estesa, parzialmente compensata dalla crescita nel Sud America.

Le consegne complessive sono state di 1,2 milioni di unità, in rialzo dell’1% rispetto alla fine del 2024, con una crescita del 5% nelle vendite consolidate di prodotti nuovi.

Per l’intero 2025, che vedrà il lancio di dieci nuovi modelli, Stellantis prevede un incremento dei ricavi rispetto al primo semestre, un utile operativo adjusted a una crescita contenuta nei «low single digit» e un miglioramento del free cash flow industriale rispetto ai primi sei mesi dell’anno.

Antonio Filosa ha evidenziato come il nuovo team di leadership adotterà un approccio realistico alle sfide imminenti, proseguendo con decisioni difficili ma necessarie per ristabilire una crescita redditizia e conseguire risultati significativamente migliori.

Il ceo ha espresso fiducia nel futuro:

“Le prime settimane nel ruolo di amministratore delegato hanno rafforzato la mia convinzione che riusciremo a risolvere le criticità di Stellantis, valorizzando ciò che funziona, a partire dall’energia, dalla passione e dalle idee delle nostre persone, insieme ai nuovi prodotti innovativi che stiamo lanciando sul mercato. Non attribuisco colpe, ma assumo responsabilità. Ci impegneremo con determinazione per tornare a crescere.”

Focus sul Nord America e strategia politica

L’attenzione è concentrata soprattutto sul mercato nordamericano. Filosa ha parlato di un dialogo costruttivo con le istituzioni e le forze politiche degli Stati Uniti, del Messico e del Canada, ribadendo il sostegno alla politica dell’ex presidente Donald Trump volta a rilanciare occupazione e produzione negli Stati Uniti attraverso l’impiego di dazi tariffari.

Il ceo ha aggiunto che ci sono ancora molte sfide da affrontare in Nord America, in particolare il rilancio dei prodotti in segmenti in cui il gruppo è stato assente, il miglioramento dell’efficienza industriale partendo dalla qualità e il potenziamento delle performance nel canale flotta.