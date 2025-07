Una sparatoria ha scosso Manhattan, nel cuore di New York, all’interno di un grattacielo che ospita numerose società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund a livello mondiale. Quattro persone sono rimaste vittime dell’attacco, incluso un ex poliziotto impegnato come addetto alla sicurezza dell’edificio, colpito alla schiena e deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’aggressore, che si è tolto la vita sparandosi, è stato identificato come Shane Devon Tamura, 27 anni, residente a Las Vegas. Aveva una storia di disturbi mentali ed era in possesso di un regolare porto d’armi rilasciato in Nevada. Al momento, le motivazioni che lo hanno spinto all’attacco restano sconosciute.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:30, ora locale (mezzanotte e mezza in Italia), all’interno dello stabile sito in 345 Park Avenue, tra la 51ª e la 52ª strada di Midtown Manhattan, una zona molto frequentata da turisti. L’edificio, alto quasi 200 metri, ospita anche la sede della National Football League, della società di consulenza finanziaria KPMG e della società immobiliare Rudin Management.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso l’arrivo di Tamura davanti all’edificio. Mostrato dalla rete televisiva, si vede l’uomo camminare con calma verso l’ingresso, indossando occhiali scuri, sneaker, pantaloni neri, giacca blu e camicia azzurra. Secondo il Dipartimento di Polizia, portava anche un giubbotto antiproiettile e impugnava un fucile d’assalto con la mano destra.

Entrato nella lobby, affollata in quel momento, ha aperto il fuoco su un agente di polizia presente all’ingresso, uccidendolo sul colpo. La prima vittima è stata identificata come Didarul Islam, un poliziotto fuori servizio che si trovava lì per motivi personali.

Il contesto e la dinamica dell’attacco

Lo scenario di questa tragica vicenda è un grattacielo che rappresenta un importante hub finanziario della città, frequentato quotidianamente da migliaia di lavoratori e visitatori. L’intervento dell’uomo armato ha immediatamente scatenato il panico tra gli occupanti dell’edificio.

Dopo l’aggressione all’ingresso, l’attentatore si è spostato al 33esimo piano, dove ha colpito altre tre persone. Successivamente, si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco, ponendo fine alla sua follia omicida.

Gli inquirenti stanno ancora indagando sulle ragioni dietro il gesto, tentando di stabilire se la storia di disturbi mentali dell’uomo sia stata un elemento determinante nell’accaduto o se possano esserci state altre cause scatenanti.

Impatto e risposte delle autorità

Le forze dell’ordine hanno subito delimitato la zona e avviato le indagini, con un focus particolare sulla sicurezza negli edifici pubblici e privati a rischio. La tragedia rilancia il dibattito sull’accesso alle armi da fuoco e sulla necessità di monitorare con maggiore attenzione chi può armarsi legalmente, soprattutto in presenza di problemi psicologici.

I servizi di emergenza e la polizia locale hanno prestato soccorso immediato alle vittime e messo in atto misure per garantire la sicurezza delle persone presenti nell’area circostante.

La comunità di New York e gli operatori del settore finanziario, in particolare, sono rimasti profondamente scossi dall’accaduto, che ha evidenziato ancora una volta la fragilità nella gestione delle situazioni di violenza con armi da fuoco.

Precedenti e contesto legale

Il caso di Shane Devon Tamura richiama l’attenzione sulla questione della concessione del porto d’armi negli Stati Uniti, in particolare negli stati come il Nevada dove le leggi sono spesso più permissive rispetto ad altre realtà.

Le autorità sono chiamate a riflettere su come bilanciare il diritto alla legittima difesa e la prevenzione dei rischi per la collettività, soprattutto quando ci sono segnali di problemi di salute mentale.

Questo evento si inserisce purtroppo in un contesto più ampio di frequenti episodi di violenza armata negli Stati Uniti, che hanno alimentato un acceso dibattito politico e sociale sull’efficacia delle normative vigenti.

Il lavoro di prevenzione e controllo rimane una delle sfide più pressanti per garantire la sicurezza pubblica e tutelare sia i cittadini sia i lavoratori presenti in ambienti ad alta densità come gli edifici commerciali di Midtown Manhattan.

Un uomo di 36 anni originario del Bangladesh, immigrato e sposato, che sarebbe diventato padre tra un mese, ha aperto il fuoco provocando una tragedia. Dopo aver ucciso due persone, ha preso l’ascensore e si è diretto al 33° piano di un grattacielo di 44 piani, dove si trovano, tra gli altri, gli uffici della Rudin Management, società proprietaria dell’edificio. Qui ha sparato ancora, uccidendo un’altra persona prima di togliersi la vita.

L’arma recuperata accanto al corpo del responsabile era un fucile automatico d’assalto a basso costo e facilmente reperibile. Secondo le ricostruzioni, Tamura aveva modificato il fucile per aumentarne la potenza di fuoco.

Eric Adams, sindaco di New York, ha immediatamente diramato un allarme sulla piattaforma X, esortando chi si trovava nei dintorni a prendere tutte le precauzioni necessarie e a non uscire.

In pochi minuti la polizia ha circondato l’edificio, supportata da elicotteri e droni. Poco tempo dopo, la commissaria capo della polizia, Jessica Tisch, ha annunciato sui social:

«La zona è stata messa in sicurezza e il tiratore solitario è stato neutralizzato, per poi togliersi la vita.»

Il grattacielo è stato evacuato e le forze dell’ordine hanno fatto uscire gli occupanti in piccoli gruppi, con le mani alzate.

Un dipendente della Blackstone, che lavora al 31° piano, ha raccontato che inizialmente i colleghi hanno sentito un forte botto e un tonfo provenire dai piani superiori, ma non hanno prestato attenzione finché non è arrivata una mail che li informava della presenza di un uomo armato nell’edificio.

Questo episodio rappresenta la 254ª sparatoria a New York dall’inizio dell’anno.

Indagini e ricostruzione degli spostamenti

Le indagini della polizia hanno permesso di individuare l’auto utilizzata da Tamura nel suo tragitto attraverso gli Stati Uniti. Il veicolo è stato visto attraversare il Colorado il 26 luglio, il Nebraska e l’Iowa il 27 luglio, fino ad arrivare a Columbia, nel New Jersey, nel pomeriggio di lunedì. Poco dopo, l’auto è entrata a New York.

All’interno del veicolo gli inquirenti hanno trovato psicofarmaci, oltre ad altre armi e caricatori.