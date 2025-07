Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, un progetto atteso da secoli dall’Italia.

Il ministro ha sottolineato l’importanza storica e ingegneristica dell’opera, definendola “un progetto di avanguardia che sarà ammirato e studiato dagli ingegneri di tutto il mondo”. Ha inoltre evidenziato che l’attuale fase rappresenta un punto di partenza fondamentale: “Il consiglio di amministrazione di oggi punta all’approvazione del progetto definitivo entro la prossima settimana e all’apertura dei cantieri entro l’estate”.

Salvini ha inoltre messo in rilievo la valenza sociale e antimafia dell’intervento: “Portare lavoro, speranza e prospettive a tanti giovani, soprattutto in territori spesso dimenticati, rappresenta un risultato di grande rilievo. Essendo lombardo, so che numerose regioni italiane, in particolare la Lombardia, saranno coinvolte nella realizzazione di questo progetto”.

Il ministro ha aggiunto che sono in corso collaborazioni internazionali di alto profilo: “Questa mattina ho incontrato i project manager americani; fino a 170 ingegneri degli Stati Uniti arriveranno in Italia. Sono inoltre attive partnership con gruppi provenienti da Giappone, Danimarca, Spagna e Francia”.

Matteo Salvini ha poi descritto le tappe amministrative previste per l’avanzamento dell’opera:

“Passo dopo passo: oggi il consiglio di amministrazione, poi l’obiettivo del pre-Cipess questa settimana, seguito dall’obiettivo del Cipess la prossima settimana, per arrivare infine alla validazione della Corte dei conti. Arrivare, in meno di tre anni, all’approvazione del progetto definitivo di un’opera da 13,5 miliardi di euro che rappresenta una giustizia per i cinque milioni di siciliani e che la stessa Europa attende e richiede, è un risultato di assoluto rilievo”.