Si è evitata un’escalation dei dazi al 30% che avrebbe potuto compromettere significativamente i rapporti commerciali tra le aziende italiane e il mercato statunitense, segnando anche una vittoria per l’Europa. Tuttavia, per chi opera nel settore agroalimentare, anche l’applicazione delle tariffe al 15% avrà un impatto notevole. In queste ore si punta con speranza sulle trattative per ottenere l’esenzione di alcuni comparti, in particolare quello del vino, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

In attesa di conoscere la lista definitiva dei prodotti coinvolti, alcune realtà chiave dell’export nazionale hanno già valutato l’impatto economico. Ad esempio, la mozzarella di bufala campana, oggi venduta negli Stati Uniti a circa 45 euro al chilo, rischia di arrivare a un prezzo di 60 euro al chilo a causa dell’aumento dei dazi.

Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, riflette:

“Gli americani continueranno a comprare la mozzarella a 60 euro al chilo? E il vino campano, che oggi si vende mediamente a 40-50 dollari a bottiglia?”

In generale, secondo Schiavo, i dazi così stabiliti peseranno per le aziende campane per circa 280 milioni di euro all’anno.

Per quanto riguarda il settore vinicolo, a fare i conti è l’Unione Italiana Vini, che stima danni pari a 317 milioni di euro nei prossimi 12 mesi. Tra i più esposti vi sono il Moscato d’Asti, il Pinot grigio e il Prosecco, mentre preoccupazioni emergono anche dalla Franciacorta, dove il 13% dell’export totale è destinato agli Stati Uniti.

I timori si pronunciano anche nel comparto dei salumi. Nel 2024 gli Usa si confermano terzo mercato di destinazione dell’export italiano, con oltre 20.000 tonnellate esportate (+19,9%) e un valore di 265 milioni di euro (+20,4% rispetto al 2023). Se il tasso di cambio dovesse rimanere sfavorevole, si prevede una possibile contrazione fino al 10%, con una perdita stimata di circa 25 milioni di euro, come evidenzia Lorenzo Beretta, presidente di Assica.

Secondo Coldiretti, l’export agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti vale attualmente circa 7,8 miliardi di euro, con una crescita del 17% nel 2024, rispetto a importazioni statunitensi dall’Italia per circa 1,6 miliardi (+18%). I prodotti più richiesti sono vino, olio, pasta e formaggi.

Nel primo quadrimestre del 2025 la crescita dell’export è stata dell’8,6%, con un rallentamento ad aprile dovuto all’incertezza sulle decisioni dell’allora presidente americano. A maggio la crescita si è quasi azzerata, fermandosi allo 0,4%, con diminuzioni nei valori di alcuni prodotti simbolo come l’olio extravergine d’oliva (-17%), i formaggi (-4%) e il pomodoro trasformato (-17%), mentre il vino ha mostrato un lieve recupero del 3% rispetto al calo di aprile.

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, dichiara:

“Un dazio del 30% avrebbe provocato danni per 2,3 miliardi di euro, mentre il 15% è sicuramente una soluzione più contenuta. Aspettiamo però di conoscere la lista dei prodotti esentati e chiediamo alla Commissione europea di prevedere compensazioni per le filiere maggiormente penalizzate.”

La richiesta di un piano di sostegno da parte dell’Unione Europea arriva da più fronti, tra cui Avito (l’Associazione dei vini toscani Dop e Igp), che rappresenta 24 consorzi di tutela, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, FederPrima (federazione che comprende Assalzoo, Assocarni e Italmopa) e l’Associazione Italiana Coltivatori (Aic). Critiche all’accordo arrivano anche da Fedagripesca, che chiede l’azzeramento totale dei dazi per vini e formaggi italiani.

Secondo la Cia Agricoltori Italiani, i prodotti più dipendenti dalle esportazioni verso gli Stati Uniti sono i vini bianchi Dop del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia (che rappresentano il 48% dell’export, con un valore di 138 milioni di euro nel 2024), i vini rossi toscani Dop (40%, 290 milioni), i vini rossi piemontesi Dop (31%, 121 milioni) e il Prosecco Dop (27%, 491 milioni).

La Cia avverte:

“Sono numeri importanti che i dazi rischiano di compromettere, aprendo la porta ai competitor internazionali come il Malbec argentino, lo Shiraz australiano e il Merlot cileno.”

Parallelamente, l’Istat conferma il primato italiano in Europa per valore aggiunto in agricoltura, con 43 miliardi di euro, pari al 18,4% del totale europeo, seguito da Spagna e Francia. L’Italia si posiziona inoltre al terzo posto nella classifica per produzione agricola a livello continentale.