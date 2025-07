Questo pomeriggio, presso la sede romana della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in via Giulia, a quarantadue anni dalla strage di via Pipitone Federico, durante la quale fu assassinato il consigliere istruttore di Palermo Rocco Chinnici insieme ai carabinieri della scorta Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e al portiere dello stabile Stefano Li Sacchi, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo dedicherà due sale proprio al “padre” del pool antimafia, dove operarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e al pubblico ministero di Roma Mario Amato, ucciso dai neofascisti dei Nar il 23 giugno 1980, tre anni prima.

Nel corso dell’ultimo mese, in più occasioni, Melillo ha voluto sottolineare pubblicamente «l’essenziale contributo alla difesa della democrazia e della sicurezza della Repubblica fornito dai magistrati, tutelati da ogni rischio di ingerenze politiche e influenze improprie». Invitato a chiarire se si riferisse anche a figure come Rocco Chinnici e Mario Amato, il procuratore nazionale ha risposto affermativamente.

Giovanni Melillo ha spiegato:

«Anche se protagonisti di percorsi diversi, i loro racconti rappresentano modelli esemplari della tutela garantita dalla Costituzione al ruolo istituzionale di una magistratura autonoma; per fermare la loro azione rimaneva, da parte dei grandi poteri criminali, solo la strada della violenza.»

Nel dibattito attuale sull’eventuale separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, introdotta dalla recente riforma della magistratura, Melillo esprime dubbi riguardo a un possibile incremento di quei rischi di ingerenza politica e condizionamento improprio auspicando invece una solida garanzia per l’indipendenza.

Interpellato sul tema, il procuratore nazionale ha osservato:

«Sembra quasi scontato sottolineare che la progressiva riduzione delle tutele costituzionali a salvaguardia dell’autonomia della magistratura rappresenterebbe un pericolo evidente e non trascurabile.»

Dall’altro lato, il ministro della Giustizia ribadisce con fermezza che la nuova riforma sancisce in modo chiaro e inequivocabile l’autonomia e l’indipendenza della magistratura inquirente, assicurandone la piena autonomia come ordine distinto.

«La durata effettiva di questa rassicurazione, al di là delle intenzioni espresse, resta tutta da dimostrare ed è molto incerta. È chiaro che la funzione del pubblico ministero rischia di trovarsi in una posizione estremamente delicata e precaria».

Teme, come molti altri, la nascita di un corpo di pubblici ministeri totalmente autoreferenziale e privo di controlli, proprio perché non più sottoposto al vaglio dei giudici, come avviene attualmente all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura?

«Immaginare il funzionamento di un meccanismo istituzionale basato su due CSM completamente separati è estremamente complesso. In ogni caso, da questa situazione non può derivare nulla di positivo per l’efficienza dell’amministrazione della giustizia né per la tutela dei diritti dei cittadini».

A proposito della scelta di affidare al sorteggio puro la selezione della componente togata nel nuovo organo, cosa ne pensa?

«Perfino tra coloro che sostengono con forza la necessità di separare totalmente le carriere, questo metodo appare un ostacolo all’autorevolezza delle nuove istituzioni autonome di governo della magistratura, finendo per diminuirne inutilmente il prestigio».

Un pubblico ministero meno indipendente o maggiormente influenzabile dall’azione della polizia giudiziaria può compromettere negativamente le indagini contro la criminalità organizzata?

«Ritengo che, già a prescindere da eventuali modifiche costituzionali, sarebbe fondamentale riflettere con attenzione sui pericoli legati a strutture di polizia giudiziaria che possano sviluppare una visione autoreferenziale o risultare esposte a indebite pressioni politiche, con conseguente indebolimento della protezione garantita dall’indipendenza del pubblico ministero».

Pensa che questa riforma sia anche il risultato di errori interni alla magistratura?

«Quasi vent’anni fa, nel corso di un’intervento in un’assise associativa, dichiarai di non comprendere perché la magistratura non avviasse un dibattito aperto e approfondito sulle cause che spingevano una parte significativa dell’avvocatura e della cultura giuridica liberale a considerare nella separazione delle carriere la soluzione ai problemi, reali o presunti, della giustizia italiana. Ritengo tuttora che questa sia stata una mancanza, soprattutto se si considera il testo della riforma oggi in discussione».

Come potrebbero oggi rimediare i magistrati a questa situazione?

«Dedicandosi quotidianamente a dimostrare che l’attività del magistrato è innanzitutto un servizio rivolto al cittadino. È una strada lunga, ma non esiste altra alternativa».

In un recente intervento ha invitato a «sostituire il sospetto e la sfiducia con attenzione e rispetto, l’invettiva e lo scontro polemico con il dialogo e la condivisione di un comune senso di responsabilità». Ritiene che la magistratura sia vittima di sospetti, sfiducia e attacchi?

«Come si potrebbe negare che attorno alla giustizia e al ruolo della magistratura si sviluppi un circolo polemico apparentemente infinito, che si alimenta senza sosta di ogni vicenda giudiziaria? È evidente che questo clima danneggia l’autorevolezza e la credibilità di tutte le istituzioni, non solo della magistratura».

Il 19 luglio si è ricordato l’anniversario della strage di via D’Amelio, un evento ancora avvolto dall’ombra dei depistaggi e oggetto di indagini in corso. Crede che siano stati fatti progressi nell’individuazione delle responsabilità «extra-mafiose» e che altri ne possano essere fatti?

«Tre anni fa ritenni doveroso porgere pubblicamente le scuse a nome della magistratura per omissioni, errori e persino abusi che per lungo tempo hanno ostacolato la ricerca della verità. Speravo che ciò contribuisse a creare un clima più favorevole agli sforzi investigativi tuttora necessari, ma evidentemente mi sbagliavo. Tuttavia, le inchieste proseguono e siamo impegnati a fornire ogni possibile supporto alle Procure di Caltanissetta e Firenze riguardo agli attentati consumati e tentati nel 1993 e 1994. Oltre questo, per ora non è possibile aggiungere altro».

Le stragi mafiose sembrano incamminate verso lo stesso destino di quelle neofasciste degli anni Settanta, con procedimenti giudiziari ancora aperti dopo più di mezzo secolo. Paolo Borsellino osserva che questo destino condiviso rappresenta un riflesso oggettivo della realtà. Le stragi del periodo 1992-1994 avevano, come stabilito da sentenze definitive, finalità di destabilizzazione politica, analogamente a quelle riconducibili alla cosiddetta strategia della tensione, la quale sembrava conclusa con la caduta del Muro di Berlino.

La recente condanna definitiva per la strage di Bologna del 1980, che ha coinvolto un personaggio come Paolo Bellini, conferma come fossero profonde e intricate le connessioni tra quelle fasi drammatiche della storia italiana.