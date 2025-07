Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) continua l’esecuzione del suo programma di acquisto di azioni proprie (buyback) finalizzato all’annullamento, avviato il 2 giugno 2025. Nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 25 luglio 2025, la banca ha effettuato significative operazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana.

Dettagli degli Acquisti dal 21 al 25 Luglio 2025

Secondo le informazioni fornite da Morgan Stanley Europe SE, l’intermediario terzo incaricato dell’esecuzione del programma in piena indipendenza, Intesa Sanpaolo ha acquistato un totale di 10.827.762 azioni. Il prezzo medio d’acquisto per azione si è attestato a 4,9042 euro, per un controvalore totale di 53.101.020,56 euro.

Di seguito il riepilogo giornaliero degli acquisti:

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 21 luglio 2025 7.261.476 4,9004 35.584.136,99 22 luglio 2025 3.566.286 4,9118 17.516.883,57 23 luglio 2025 – – – 24 luglio 2025 – – – 25 luglio 2025 – – – Totale 10.827.762 4,9042 53.101.020,56

Gli acquisti effettuati in questa settimana rappresentano circa lo 0,06% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo.

Situazione Complessiva del Buyback al 25 Luglio 2025

Dall’avvio del programma, in data 2 giugno 2025, e fino al 25 luglio 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 219.401.073 azioni. Questa cifra corrisponde a circa l’1,23% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione dall’inizio del programma è di 4,8729 euro, per un controvalore totale di 1.069.118.725,62 euro.