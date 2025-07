Con 12 voti favorevoli, 2 astenuti e un voto contrario, il consiglio comunale di Feltre ha approvato lunedì 28 luglio la delibera che annulla ufficialmente la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. La vicesindaco Claudio Dalla Palma, esponente della maggioranza di centrodestra, ha definito la decisione come «una rivalutazione postuma che ha considerato diversi aspetti, sia storici sia morali».

Il dibattito in consiglio è stato ampio e articolato, coinvolgendo temi quali storia, memoria pubblica e il valore delle onorificenze. La consigliera Maria Bee (Per Feltre), motivando il proprio voto contrario, ha affermato che «il fascismo deve rimanere un monito e non un tabù da cancellare».

Da parte sua, Matteo Titton di Fratelli d’Italia ha sottolineato che revocare la cittadinanza a Mussolini significherebbe «cancellare la Storia», optando così per l’astensione e definendo l’atto come «una retroattività ingiustificata».

Alessandro Dal Bianco, consigliere di minoranza del centrosinistra e segretario provinciale del Partito Democratico, ha spiegato che la proposta è giunta contestualmente all’intitolazione della piazza Plebiscito al martire antifascista Giacomo Matteotti. Con questa scelta, l’amministrazione vuole mostrare coerenza con la storia della città, premiata con la Medaglia d’argento al Valor Militare per il suo contributo alla lotta partigiana durante la Seconda guerra mondiale.

Dal Bianco ha inoltre precisato che la revoca della cittadinanza non ha l’intento di riscrivere la Storia, ma assume un forte valore simbolico. La città di Feltre, così come Belluno e Forno di Zoldo, fu tra le prime a essere privata del proprio consiglio comunale dal regime fascista: venne infatti sostituito il sindaco con la figura del Podestà, imposta dal regime stesso.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni dell’80º anniversario della Liberazione, nello spirito di riaffermare i valori democratici e di libertà che caratterizzano il presente, opponendosi alle derive autoritarie del passato.

È stata intitolata una piazza a Matteotti, ha sottolineato Dal Bianco. Tuttavia, Denis Zatta di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazione che l’iniziativa potesse generare conflitti interni e dividere la maggioranza. La sua è stata la decisione determinante per l’approvazione della mozione. Prima della sospensione del dibattito, il consigliere di minoranza ed ex sindaco Paolo Perenzin (Cittadinanza e Partecipazione) ha riflettuto: «Mussolini, dal 1924 al 1945, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria, si è reso indegno di conservarla oppure no?».

Le dinamiche del voto

Hanno partecipato al voto quindici consiglieri su un totale di diciassette, con assenze della sindaca Viviana Fusaro e di un altro componente. Erano necessari dodici voti favorevoli – cioè i due terzi dell’assemblea comunale – per approvare la revoca della cittadinanza onoraria. Il rischio di essere percepiti come un’amministrazione “fascista” in caso di bocciatura della mozione è stato reputato troppo elevato anche all’interno della maggioranza.

Nei venti minuti di sospensione del dibattito si sono svolte trattative tra i consiglieri, come riferito da alcuni membri della minoranza. Dal Bianco ha evidenziato che le liste civiche erano riluttanti a un passo indietro. La consigliera Bee (Per Feltre) ha confermato il proprio voto contrario, così come le astensioni di Baldissera (Per Feltre) e Titton (Fratelli d’Italia) sono state confermate.

La decisione finale è arrivata da una consultazione interna, che ha coinvolto telefonicamente anche la sindaca, e dalla scelta di Denis Zatta di votare a favore della mozione. Questo voto ha consentito di mantenere l’unità dell’amministrazione guidata da Fusaro, evitando così una frattura all’interno della maggioranza.