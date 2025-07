Compagna libraia, posso ancora chiamarti compagna o non si usa più? Lei sorride, dietro al banchetto che un tempo sarebbe stato occupato dagli Editori Riuniti, la storica casa editrice del PCI. Adesso vende pochi libri resistenziali: biografie del Che Guevara, testi sul congresso di Livorno, racconti della Resistenza in Veneto. Libraia solo per quattro giorni, quelli della Festa de l’Unità a Marcon, nella città metropolitana di Venezia. «Può chiamarmi come vuole, purché non sia un insulto».

Il reparto cucina offre più varietà rispetto alle poche copie vendute: costicine, verdure, pastasciutta. Il palco è inattivo, mentre una musica latinoamericana è diffusa ininterrottamente. Dopo qualche minuto la traccia riprende con “Comandante Che Guevara” in sottofondo. La questione del “compagno” e del “tu” è ancora dibattuta: si racconta che Palmiro Togliatti una volta tolse l’imbarazzo a un giovane militante che non sapeva come rivolgersi a lui dicendo: “Compagno, puoi anche darmi del lei”

Erano altri tempi, un’altra Italia. Dopo quattordici anni la Festa de l’Unità torna nella città metropolitana di Venezia, riproposta con tenacia, anche se relegata in un angolo della provincia veneziana — il sindaco Brugnaro non ha concesso l’uso di Mestre. Chi ha memoria può rammaricarsi o gioire, a seconda delle impressioni. Di certo per chi ama le differenze, qui è tutto più complesso che nelle pagine della Settimana Enigmistica. Anche la “U” di Unità è cambiata: ora è stilizzata, simile a un ferro di cavallo che svanisce in dissolvenza.

Il giorno precedente, venerdì 25 luglio, è passata anche la segretaria nazionale Elly Schlein — un’apparizione fugace prima di dirigersi a Verona. Compagna anche lei? «Sorella, direi. Sorella mi piace più», risponde una ragazza, poi si allontana. L’appellativo “compagno-compagna” è un ottimo indicatore dello stato della più recente fusione politica tra popolarismo e comunismo: mette in luce ciò che resta non detto, rivela distanze e ambiguità, rivelando la complicata convivenza tra queste anime, con evidenti ripercussioni anche nella comunicazione verbale.

Saluti al compagno segretario! «Si usa, sì, si usa», risponde con un sorriso vissuto Marco Casoni, la vera anima della festa che si è impegnato molto. E quando ha alzato il pugno per l’ultima volta? «Tre giorni fa, con i miei figli — ho detto: si va a cominciare».

Casoni è l’essenza dell’evento ed è stato instancabile nella sua organizzazione. Un tempo il suo ruolo sarebbe stato centrale nell’animare questi appuntamenti politici e culturali.

Chiamato compagno segretario, ora ricopre il ruolo di responsabile del PD a Marcon. Le sezioni si sono trasformate in circoli e lui porta l’orecchino: si potrebbe tranquillamente scommettere che, in quanto ex imprenditore, non si scompone affatto se un giorno venisse nominato «manager junior» – d’altra parte, nei McDonald’s succede già. «Alla Bolognina (quando Occhetto, 36 anni fa, cambiò il nome del PCI, ndr) facevo parte della minoranza che era contraria a quel cambiamento. Ero un leninista e lo sono ancora. Lenin sosteneva che senza un partito organizzato non saresti mai andato avanti. Sono anche un convinto sostenitore di Schlein». Lenin con Schlein? La figura ibrida prende forma, ma vale la pena restare ottimisti. Per Casoni: «Elly è proprio quello di cui avevamo bisogno, sconvolge tutto, rappresenta il nuovo. Non proviene dal politburo del partito e non torniamo agli anni Ottanta. Io sono per la memoria storica e sto con Elly, voglio coltivare e rinnovare le radici di un terreno pulito e glorioso».

Il confronto sulla Palestina

Il fulcro del dibattito della serata verte sulla questione della Palestina. Presente anche la giovane deputata Rachele Scarpa, che ha visitato Ramallah due volte. Nel frattempo, i tavoli dell’area gastronomica si affollano e rimangono pieni anche durante il confronto politico. Salamelle e politica, balli liscio e il compagno proveniente da Roma: non sono più come un tempo. In realtà qui non si balla affatto. Tre ragazzi siedono a un tavolo ed estraggono in modo minaccioso i loro computer, impegnati nelle attività di comunicazione. Uno è di Padova e ha seguito la campagna elettorale vittoriosa del giovane Possamai a Vicenza; il secondo rimane silenzioso; il terzo, Elia, viene da Bologna, è iscritto al PD e potrebbe lavorare come anatomopatologo:

«In Emilia è tutta un’altra storia. Le Feste de l’Unità hanno una dimensione diversa, però il confronto con quel che succede qui non è così netto: ovunque sono simili a una sagra tradizionale del folpo di Noventa. Cambiano solo i locali e alcune modalità, mentre il senso e lo scopo rimangono uguali. Diciamo che gli espositori che trovi a Bologna potresti trovarli anche qui».

Un’atmosfera di esposizione in declino

Il problema è che qui, di espositori, ce ne sono pochissimi. A esporre, invece, è una vena di nostalgia profonda e il desiderio di liberarsene. Il compagno Casoni ha risolto la questione a suo modo; un altro, il compagno Massimo Michelozzi, si è trovato impigliato in questo per anni. Michelozzi ora prende le ordinazioni alla cassa, ma in passato è stato segretario di Magistratura Democratica, esercitava la carriera da magistrato e per decenni ha dovuto celare le sue convinzioni politiche. Ora che è in pensione, finalmente si sente libero. «Adesso ho la tessera – spiega – e sono un seguace fedele di Schlein. Per me è un bene. Ovviamente ci vorrebbe anche un partito organizzato». Il magistrato aggiunge che la separazione delle carriere rappresenta un «disastro totale», ma al di là di Lenin questo è un pensiero condiviso. Quando gli chiedo di qualche giovane disponibile, risponde così:

«Bene, le auguro buona fortuna. Trovarne sarà difficile».

L’ultimo giorno di festa

Lunedì 28 luglio, ultimo giorno dell’evento. L’intera manifestazione è costata all’incirca 50 mila euro: tremila sono stati raccolti nel secondo giorno e sette mila nel terzo. Lunedì, complice il maltempo, sembra sia stata una giornata deludente. Ancora tre ragazzi, esterni e poco coinvolti, presenziano. «Siamo qui per la musica latinoamericana. A Marcon organizziamo la festa dei donatori di sangue, quella di Halloween e il Carnevale con i carri. Marcon non è il luogo giusto per questo tipo di eventi» afferma uno di loro. Mario sorseggia una birra e critica il prezzo, ritenendolo eccessivo: «Tre euro e mezzo sono troppi, i giovani ne spendono quindici per un mojito e sono tutti al Summer Festival di Mirano. Fino agli anni Novanta, a Mira si svolgevano undici Feste de l’Unità, una per ogni quartiere. Poi tutto è cessato».

Mario ha l’età per ricordare quei tempi: «Qui arriva Schlein, saluta e se ne va. Ti propongono il solito discorso sui temi internazionali».

«E non se ne può più. Perché non parlano dei nostri problemi? Qui». La moglie preferisce mantenere l’anonimato. «Dai», la incita lui. «No, rischierei troppo se poi scoprissero chi sono… A Mira, il Partito Democratico è formato da tre fazioni che si detestano a vicenda: tre circoli, tre partiti. Compagni, davvero no».

La signora appartiene a una di queste tre fazioni, ma non può rivelare quale, sentendosi intrappolata in una situazione complessa. A questo punto, si potrebbe parafrasare Gioachino Rossini, osservando che in tutto ciò c’è qualcosa di nuovo e di bello. Tuttavia, come il maestro una volta rimproverò a un inesperto: «Il nuovo non è così bello, e il bello non è altrettanto nuovo».