Nell’ultimo anno, il Trentino ha esportato merci per un valore di 683,5 milioni di euro verso gli Stati Uniti. Rimangono preoccupazioni riguardo soprattutto ai comparti agroalimentare e vinicolo, che potrebbero risentire delle recenti scelte commerciali adottate da Washington.

Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico della provincia autonoma di Trento, sottolinea con chiarezza: «Non prevediamo ulteriori interventi politici per compensare le misure commerciali penalizzanti degli Stati Uniti». Nel primo trimestre del 2024, gli scambi commerciali del Trentino con gli Stati Uniti sono incrementati, raggiungendo 186,4 milioni di euro, con un aumento del 17,2% rispetto all’anno precedente, un valore quasi paragonabile a quello con la Germania. Questo sviluppo potrebbe essere imputabile alla preoccupazione di una possibile chiusura del mercato statunitense a causa dei dazi imposti.

Prima della conclusione dell’accordo sui dazi, Piazza Dante aveva già attivato delle misure a favore delle imprese locali: il cosiddetto «Patto per i salari», finanziato con circa 640 milioni di euro, e un assestamento di bilancio di 900 milioni. Questi interventi potrebbero rivelarsi fondamentali per fronteggiare eventuali ostacoli doganali imposti dall’amministrazione americana.

Valutazione dell’accordo sui dazi

L’assessore Spinelli spiega la propria visione riguardo all’andamento delle tariffe doganali: «Inizialmente si parlava di dazi al 20%, poi si era ipotizzato un 30%, fino a raggiungere ora una percentuale del 15%. Personalmente ritengo che questo risultato sia migliore rispetto alle previsioni più pessimistiche relative alla politica commerciale statunitense, che risulta comunque molto instabile. Non siamo completamente soddisfatti, ma sicuramente questo accordo limita i danni rispetto alle ipotesi peggiori circolate in precedenza».

Impatto economico e settore agroalimentare

Secondo alcune previsioni, un aumento dei dazi al 20% avrebbe comportato una contrazione del PIL dello 0,4%. Ora, stime più recenti indicano per l’Europa un calo compreso tra lo 0,17% e lo 0,21%. Il dibattito si concentra sulle possibili conseguenze di questo scenario per il territorio trentino.

Spinelli commenta: «Il 15% di dazi non è una quota trascurabile, motivo per cui continuiamo a esprimere preoccupazioni, in modo particolare per i settori agroalimentare e vinicolo. Quest’ultimo, infatti, è influenzato anche da un’evoluzione nei consumi e nelle dinamiche di mercato, che sta modificando profondamente i risultati di vendita».