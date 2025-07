Cyberoo S.p.A., PMI innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha finalizzato un accordo triennale con un primario gruppo internazionale attivo nel settore Real Estate & Construction. L’azienda cliente, con oltre 1.000 dipendenti e una forte presenza in Polonia, adotterà Cypeer Keera, il modulo evoluto della soluzione proprietaria Cypeer di Cyberoo.

Cypeer Keera: sicurezza proattiva e presidio continuo

Cypeer Keera, operativo dal 2024, è un asset distintivo che offre un approccio proattivo alla cybersecurity. La soluzione garantisce un livello avanzato di remediation e l’intervento diretto del Team Keera anche in orari notturni e festivi, assicurando un presidio continuo delle infrastrutture digitali aziendali. Questa partnership strategica sottolinea la crescente centralità di Cypeer Keera nella strategia di crescita e posizionamento competitivo di Cyberoo nel mercato della cybersecurity.

Strategia di canale vincente e il ruolo dei partner polacchi

Il successo di questo deal è frutto di una filiera di canale consolidata. Il coinvolgimento attivo di INTEGRITY PARTNERS SP. Z O. O., partner locale con forte radicamento sul territorio, e di Arrow Electronics, distributore strategico polacco di stampo internazionale, è stato cruciale. Il rafforzamento della presenza di Cyberoo nel mercato polacco è ulteriormente supportato dall’efficace lavoro del partner XCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SP. K., che sta contribuendo significativamente ai risultati semestrali. Questa sinergia tra partner e distributori conferma l’efficacia della strategia di go-to-market indiretta di Cyberoo, che valorizza le competenze locali e la capacità della rete distributiva di scalare i mercati chiave in modo efficiente.

Riconoscimento europeo e le parole di Veronica Leonardi

Cyberoo ha inoltre ottenuto il prestigioso marchio “Cybersecurity Made in Europe” rilasciato da ECSO (European Cyber Security Organisation). Questo riconoscimento strategico rafforza la visibilità dell’azienda sul mercato europeo e internazionale, certificando l’origine europea, la qualità e la conformità normativa dei suoi servizi e soluzioni per la sicurezza informatica, nonché il rispetto di rigorosi standard di affidabilità e trasparenza.

“L’accordo conferma la fiducia che il mercato ripone nella nostra proposta tecnologica e nel nostro servizio. La scelta di Cypeer Keera da parte di multinazionali del calibro del nostro nuovo cliente, una realtà strutturata, internazionale e operante in un settore strategico, dimostra la solidità e la qualità della nostra offerta in ambito cybersecurity. Allo stesso tempo, rappresenta un chiaro segnale per il mercato: la Polonia è un’area strategica, in cui stiamo raccogliendo risultati concreti e in linea con gli obiettivi dichiarati. La sinergia con un canale di distribuzione solido e qualificato continua a dimostrarsi vincente e ci consente di scalare in modo sostenibile i mercati chiave,” ha dichiarato Veronica Leonardi, nella foto, Executive Board Member & CMO di Cyberoo.