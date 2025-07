Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le proiezioni di crescita economica a livello mondiale: rispetto alle previsioni formulate in aprile, il PIL del 2025 è stato aggiornato al 3% (+0,2 punti percentuali), mentre per il 2026 si prevede una crescita del 3,1% (+0,1 punti). Questo miglioramento è attribuibile a uno scambio commerciale più intenso del previsto, in parte dovuto all’anticipazione delle tariffe daziarie e a tariffe effettive più basse di quanto previsto inizialmente. Tuttavia, il FMI rimarca che lo scenario resta incerto e caratterizzato da rischi al ribasso, poiché le previsioni si basano su un “equilibrio precario” delle politiche commerciali, ancora in fase di negoziazione.

Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del fondo, ha commentato:

“La resilienza dell’economia globale è un elemento positivo, ma al contempo fragile. Sebbene l’impatto dello shock commerciale possa risultare meno grave di quanto inizialmente temuto, rimane significativo e sempre più evidenze ne mostrano gli effetti negativi sull’economia mondiale”.

Ha inoltre spiegato che la crescita, seppur rivista rispetto allo scorso anno, rimane intorno al 3%, un livello considerato deludente e inferiore alla media pre-Covid. Nel frattempo, la dinamica del commercio internazionale è prevista in un “calo persistente”, nonostante un’anticipazione della domanda che passa dal 57% nel 2024 al 53% nel 2030.

Stime riviste per i principali paesi europei

Per quanto riguarda l’Europa, il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le stime per l’Italia, con una crescita del PIL prevista al +0,5% nel 2025, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto ad aprile. Rimane invece invariata la previsione per il 2026, fissata a +0,8%. Anche la Germania beneficia di una revisione positiva per quest’anno, con un incremento dello 0,1% dopo un precedente scenario di stagnazione. Per la Francia e la Spagna, invece, non sono state apportate modifiche: la crescita stimata rimane rispettivamente al +0,6% e +2,5%.

Rischi commerciali e geopolitici

Il FMI avverte che un’altissima incertezza sulle politiche commerciali potrebbe gravare in modo più consistente sull’attività economica, soprattutto qualora le scadenze imposte dagli Stati Uniti sui dazi non si concludessero con accordi “duraturi e complessivi”. Inoltre, un’escalation delle tensioni geopolitiche, in particolare in regioni come il Medio Oriente o l’Ucraina, potrebbe causare nuovi shock negativi per l’economia globale, ad esempio attraverso l’interruzione delle catene di approvvigionamento.

In uno scenario del genere, le pressioni inflazionistiche potrebbero riaccendersi, complicando ulteriormente il lavoro delle banche centrali, già impegnate a gestire le sfide derivanti dall’attuale contesto commerciale.

Al contrario, il Fondo sottolinea che un importante passo avanti nei negoziati commerciali, con l’istituzione di un quadro prevedibile, potrebbe favorire una riduzione dei dazi e delle misure protezionistiche in generale.

Benefici di accordi commerciali prevedibili

Ridurre notevolmente l’incertezza e garantire una maggiore prevedibilità nelle politiche commerciali attraverso accordi non discriminatori finalizzati all’abbattimento delle barriere potrebbe facilitare gli investimenti e altre decisioni aziendali cruciali. Questi benefici sarebbero ancora più rilevanti qualora gli accordi si estendessero non solo al commercio di beni, ma anche ai servizi digitali e agli investimenti esteri.

Nel lungo termine, un simile sviluppo potrebbe tradursi in una crescita più rapida della produttività e in un’aumentata capacità di resilienza dell’economia mondiale di fronte agli shock esterni.

Il FMI incoraggia questa prospettiva positiva, auspicando che una nuova ondata di accordi commerciali credibili possa aprire la strada a una più ampia serie di riforme orientate a sostenere la crescita nel medio periodo. In un contesto globale più complesso, infatti, potrebbero diventare necessari progressi nelle politiche del lavoro per migliorare le competenze, ridurre le barriere alla mobilità, semplificare i vincoli regolatori per le imprese e rafforzare la concorrenza e l’innovazione.

Ruolo cruciale delle banche centrali

Pierre-Olivier Gourinchas ha poi sottolineato l’importanza di riaffermare e salvaguardare l’indipendenza delle banche centrali:

“È evidente che le banche centrali indipendenti, con un mandato chiaro volto a garantire la stabilità dei prezzi, sono fondamentali per ancorare le aspettative sull’inflazione. La loro capacità di ottenere un ‘atterraggio morbido’ dell’economia, nonostante la recente impennata inflazionistica, deriva proprio dall’indipendenza e dalla credibilità faticosamente costruita.”

Queste considerazioni arrivano in un momento in cui le banche centrali si trovano a fronteggiare contemporaneamente le tensioni derivanti dai mercati commerciali e le sfide interne legate all’inflazione, in un contesto economico globale complesso e in rapido mutamento.