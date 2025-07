Il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha esaminato e approvato i documenti finali necessari per il parere del CIPESS, che rappresenta il passo decisivo per il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Tali documenti consistono principalmente in atti integrativi ai contratti di realizzazione dell’opera.

La società sottolinea che il valore aggiornato dell’investimento, dopo la definizione degli atti integrativi con tutti gli affidatari coinvolti, rimane confermato a 13,5 miliardi di euro. Questo importo è interamente garantito dalle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale effettuato nel 2023 dalla stessa Stretto di Messina.

Nel pomeriggio, alla presenza del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina, presieduto da Giuseppe Recchi. L’ordine del giorno era dedicato all’analisi degli ultimi documenti di accompagnamento al progetto definitivo del ponte, in vista dell’esame da parte del CIPESS previsto nei prossimi giorni.

Su proposta dell’Amministratore Delegato, Pietro Ciucci, sono stati approvati gli atti integrativi ai contratti con:

– il Contraente Generale Eurolink,

– il Project Management Consultant Parsons Transportation Group,

– il Monitore Ambientale Edison Next Environment,

– il Broker Assicurativo Marsh.

In conformità con quanto previsto dal Decreto-Legge 35, è stato inoltre approvato l’atto aggiuntivo alla convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredato dal Piano Economico Finanziario allegato.

Questo iter rappresenta un passaggio cruciale per la concretizzazione di un’infrastruttura strategica per il collegamento tra Sicilia e continente, con impatti rilevanti a livello economico, sociale e ambientale.