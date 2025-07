Le chiavi della città di Bari saranno consegnate il 4 agosto a Francesca Albanese, esperta in diritto internazionale e tutela dei diritti umani, nonché relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi dal 2022, sottoposta a sanzioni dagli Stati Uniti. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Vito Leccese la sera del 28 luglio, in occasione dell’anniversario della strage fascista di via Niccolò Dell’Arca.

Vito Leccese ha spiegato:

“Ho voluto rendere noto l’evento proprio oggi, per ricordare la memoria dei giovani studenti baresi che il 28 luglio 1943 sacrificarono la vita per il sogno di una Bari libera, democratica e antifascista. Oggi, come allora, è nostro dovere alzare la voce in difesa della libertà, ovunque questa venga minacciata.”

La decisione di conferire simbolicamente le chiavi della città a Francesca Albanese era stata anticipata il 12 luglio durante un evento dal titolo «La ripartenza, liberi di pensare», organizzato al teatro Petruzzelli e condotto dal giornalista Nicola Porro. L’annuncio aveva suscitato una reazione polemica da parte di Porro, che in quell’occasione aveva detto rivolgendosi al sindaco:

«P… miseria. Così mi stai spingendo veramente a cambiare città».

Lo stesso giorno, durante un intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto, un gruppo di manifestanti a favore della Palestina si era introdotto nel teatro, scandendo slogan come «assassini», «Palestina libera» e «Crosetto vattene». Le forze dell’ordine hanno poi provveduto a riportare l’ordine e ad allontanare i manifestanti dall’area.