Banca Generali chiude il primo semestre 2025 con risultati che evidenziano una crescita sostenibile e una robusta posizione patrimoniale, nonostante il contesto di elevata volatilità dei mercati e le incertezze geopolitiche. L’utile netto ricorrente si attesta a 176,3 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnalando una maggiore stabilità dei profitti. L’utile netto complessivo, invece, registra una flessione del 16% a 200,2 milioni di euro, influenzato da una minore incidenza delle componenti variabili legate all’andamento dei mercati.

Margini in Crescita e Spinta dalle Commissioni Ricorrenti

Il margine d’interesse raggiunge i 161,7 milioni di euro (+3%), beneficiando della spinta dei volumi dei depositi della clientela retail che hanno più che compensato la discesa dei rendimenti. Le commissioni nette ricorrenti si confermano un pilastro fondamentale, crescendo dell’8% a 253,3 milioni di euro, a dimostrazione della capacità della Banca di generare ricavi stabili e prevedibili. Questo aumento riflette la resilienza delle commissioni di gestione e il solido trend della consulenza evoluta, oltre allo slancio dalle attività di corporate advisory e client-driven trading di Intermonte.

Masse al Massimo Storico e Raccolta Qualitativa in Aumento

Le masse totali gestite e amministrate da Banca Generali toccano un nuovo record, raggiungendo i 106,5 miliardi di euro, con un incremento dell’8% su base annua. Questo traguardo è trainato da una solida dinamica commerciale, con una raccolta netta nel semestre pari a 3,0 miliardi di euro. Particolarmente significativo è l’aumento della Raccolta AUI (Assets under Investment), che cresce del 12% a 1,6 miliardi di euro, attestandosi al 54% del totale rispetto al 40% del primo semestre 2024. Questo dato sottolinea una chiara tendenza verso una maggiore qualità della raccolta, privilegiando prodotti a maggiore valore aggiunto. La consulenza evoluta, con 10,9 miliardi di euro di masse, contribuisce al successo complessivo.

Solidità Patrimoniale e Liquidità Eccellente

Banca Generali conferma la sua eccellente posizione patrimoniale e di liquidità. Il CET1 ratio si attesta al 17,7% e il TCR ratio al 19,7%, valori ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti. Questi coefficienti includono l’impatto della nuova normativa CRR3 e l’integrazione di Intermonte, dimostrando la capacità della Banca di assorbire tali oneri mantenendo una solidità finanziaria invidiabile. Anche gli indicatori di liquidità sono elevati, con un LCR ratio del 329% e un NSFR ratio del 234%, a riprova di una gestione prudente e efficiente delle risorse.

Prospettive e Strategie Future: Innovazione e Nuove Partnership

Gian Maria Mossa, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato: “Nonostante il peso delle incognite geopolitiche che, come visto invitano ad una maggiore cautela soprattutto la clientela private ed istituzionale sui mercati, e l’incertezza sulle dinamiche del risiko bancario che ci vede coinvolti, siamo cresciuti a doppia cifra nella raccolta degli asset sotto investimento (AUI), grazie alla spinta del risparmio gestito. Una ulteriore conferma della resilienza e della sostenibilità del nostro modello di business incentrato sulla qualità dei nostri banker che si sta ulteriormente rafforzando grazie all’ampliamento delle soluzioni. Stiamo infatti, ricevendo molta attenzione dai clienti imprenditori interessati ad esplorare le opportunità offerte dal confronto con i servizi e le competenze esclusive di Intermonte, già integrata nel nostro modello di servizio. Nel primo semestre abbiamo anche accelerato negli investimenti in due progetti strategici per la Banca: la partnership con Generali nell’Insurebanking e l’integrazione dell’AI nell’operatività e nei processi commerciali della rete. A settembre avremo la nostra Convention annuale in cui annunceremo importanti novità in ambito prodotti e servizi che daranno una spinta importante alla qualità della raccolta già a partire da ottobre. Guardiamo quindi con fiducia alla seconda parte dell’anno confermando il massimo impegno nell’attenzione a tutti gli stakeholders e nel raggiungimento degli ambiziosi target di crescita”.

La Banca guarda con fiducia al futuro, confermando l’obiettivo di una raccolta netta complessiva di almeno 6,0 miliardi di euro per l’anno in corso, di cui almeno 3,5 miliardi in Assets under Investments. Sono previste significative novità in ambito prodotti e servizi a partire da ottobre, con l’ulteriore rafforzamento della partnership con Generali nell’Insurebanking e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi operativi e commerciali.