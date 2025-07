Amplifon chiude il primo semestre 2025 con ricavi in crescita, toccando quota 1.181 milioni di euro, nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico globalmente sfidante. L’EBITDA adjusted si attesta a 288 milioni di euro, in leggera flessione, mentre l’utile netto adjusted scende a 91 milioni di euro, risentendo di maggiori ammortamenti e oneri finanziari. La società ha avviato il piano strategico “Fit4Growth” per migliorare la redditività e rafforzare la competitività.

Performance Finanziaria

Nel dettaglio, i ricavi consolidati del primo semestre 2025 si sono attestati a 1.180,5 milioni di euro, segnando un +1,6% a cambi costanti rispetto al medesimo periodo del 2024. Questo incremento si verifica in un mercato caratterizzato da debolezza e crescente volatilità, una forte base comparativa e oltre 1,5 giorni lavorativi in meno. A cambi correnti, la crescita si riduce a un più modesto +0,3%, a causa dell’impatto sfavorevole del tasso di cambio, in particolare per l’apprezzamento dell’euro.

L’EBITDA adjusted si è attestato a 287,6 milioni di euro, in calo del 3,2% rispetto ai 297,1 milioni di euro del primo semestre 2024. L’incidenza sui ricavi è scesa al 24,4% (dal 25,2%), riflettendo una minore leva operativa, un diverso mix geografico nell’area EMEA e la diluizione dovuta all’accelerazione della crescita del network diretto di Miracle-Ear negli Stati Uniti.

Il risultato netto adjusted ha registrato una diminuzione più marcata, attestandosi a 90,5 milioni di euro contro i 107,8 milioni di euro del primo semestre 2024. Questa flessione è attribuibile principalmente a maggiori ammortamenti, frutto degli ingenti investimenti nel business, e all’incremento degli oneri finanziari.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è salito a 1.109 milioni di euro (da 961,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024), con una leva finanziaria di 1,93x. Questo aumento riflette i forti investimenti in Capex, acquisizioni, acquisto di azioni proprie e dividendi, per un totale di circa 240 milioni di euro.

Il Secondo Trimestre: crescono i ricavi consolidati

Analizzando il solo secondo trimestre 2025, i ricavi consolidati sono cresciuti dello 0,6% a cambi costanti, raggiungendo i 592,7 milioni di euro. La performance è stata influenzata dal deterioramento del contesto macroeconomico e geopolitico, dalla forte base comparativa e da un giorno lavorativo in meno. A cambi correnti, i ricavi del trimestre sono diminuiti dell’1,9% a causa del forte impatto del cambio.

L’EBITDA adjusted del secondo trimestre è stato di 147,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 161,3 milioni di euro del secondo trimestre 2024, con un margine sui ricavi del 24,9%. Anche qui, la minore leva operativa, il mix geografico EMEA, la crescita del network Miracle-Ear e la performance in Cina hanno influito.

Dichiarazioni del CEO Enrico Vita

Enrico Vita, nella foto, CEO di Amplifon, ha commentato i risultati affermando: “Nel primo semestre abbiamo proseguito il trend di crescita dei ricavi, in un contesto di chiaro indebolimento della consumer confidence determinato da un quadro macroeconomico e geopolitico particolarmente complesso, che dovrebbe aver raggiunto il picco nel secondo trimestre. L’impatto è stato più marcato in alcuni nostri mercati chiave come il Sud Europa, il Nord America e la Cina. In controtendenza, la Francia ha registrato un’ottima performance, in linea con le attese, insieme alla Germania. Per migliorare strutturalmente la nostra redditività, rafforzare la competitività di lungo periodo e affrontare con determinazione le sfide attuali, abbiamo lanciato il piano ‘Fit4Growth’, con l’obiettivo di incrementare il margine EBITDA adjusted di 150-200 punti base a regime entro il 2027. Grazie alla solidità del nostro modello di business, alla qualità delle nostre persone e alle azioni già in campo, in un contesto di progressiva normalizzazione del mercato, puntiamo a consolidare e rafforzare ulteriormente il nostro percorso di crescita sostenibile nel medio-lungo termine.”

Outlook 2025

Per l’intero esercizio 2025, Amplifon prevede ricavi in crescita di circa il 3% a cambi costanti e un margine EBITDA adjusted di circa il 23%. Questo denota una visione cautamente positiva, con un’attenzione particolare al miglioramento dell’efficienza operativa in un panorama di mercato ancora incerto.

Andamento Geografico

L’area EMEA ha registrato ricavi in lieve aumento (+1,1%) nel primo semestre, trainati principalmente dalle acquisizioni e con una performance organica risentita dal contesto di mercato debole, in particolare nell’Europa meridionale. Francia e Germania hanno mostrato andamenti positivi, compensando la debolezza di altri mercati.

Le Americhe hanno riportato una solida crescita dei ricavi a cambi costanti (+1,1%), grazie alle acquisizioni e a una performance organica superiore al mercato di riferimento. Tuttavia, l’area ha subito un forte impatto negativo dal cambio, e il mercato privato statunitense, seppur in miglioramento nel secondo trimestre, è rimasto volatile.

L’area Asia-Pacifico ha visto ricavi sostanzialmente invariati a cambi costanti, influenzati dalla debolezza del mercato, soprattutto in Cina, e da un processo di ottimizzazione del business cinese, che ha incluso la chiusura di centri acustici non performanti. Anche in quest’area, il forte impatto del cambio ha contribuito a una flessione dei ricavi a cambi correnti.