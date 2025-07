Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso forte critica riguardo alla situazione attuale del Teatro San Carlo, sottolineando come questo importante teatro sia stato lasciato «abbandonato a se stesso da oltre quattro mesi», una condizione che non si addice né a una grande città né a una prestigiosa istituzione culturale.

In particolare, De Luca si è detto indignato per la mancata nomina del nuovo sovrintendente dopo l’uscita di Lissner, definendo tale ritardo una vera e propria «vergogna». Ha quindi lanciato un appello pubblico affinché si proceda al più presto alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, fondamentale per tutelare il Teatro San Carlo e preservare la dignità dell’ente e della comunità tutta.

Vincenzo De Luca ha dichiarato:

«Mi permetto di sollecitare pubblicamente la convocazione immediata del Consiglio di Amministrazione per la tutela del Teatro San Carlo e per la dignità di tutti quanti noi».

Il presidente ha proseguito puntando il dito contro l’attuale gestione del teatro, che a suo avviso rischia di diventare «una bottega privata» anziché un’istituzione culturale di rilievo nazionale.

De Luca ha ribadito:

«Quindi sollecito chi ha la responsabilità di convocare il Consiglio di Indirizzo e invito anche il Ministero della Cultura a muoversi rapidamente. Chiedo che si tenga entro questa settimana la riunione decisiva del Consiglio d’Indirizzo per procedere alla nomina del nuovo sovrintendente, per la dignità di Napoli e per il futuro di questo grande teatro, che purtroppo sembra essere ridotto a una bottega privata e non a una grande istituzione del panorama culturale nazionale».

Riguardo alle dinamiche del Consiglio di Indirizzo, De Luca ha evidenziato che per statuto è il sindaco di Napoli a doverne convocare le sedute. I membri del Consiglio vengono nominati da diverse istituzioni: due dal Ministero della Cultura, poi dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana e un rappresentante della Regione Campania.

Nel caso specifico, il rappresentante della Regione, Realfonzo, avrebbe formalizzato una richiesta di convocazione già il 25 giugno, quindi circa alla fine del mese scorso. Ad oggi, però, sono passati quattro mesi dalla scadenza del mandato di Lissner senza che sia stata presa alcuna decisione.

De Luca ha concluso:

«Quattro mesi senza prendere una decisione sono inaccettabili. Dopo aver avanzato sollecitazioni attraverso canali interni e anche durante una riunione del Consiglio, non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta».